🔥🎤 Вокальные данные Медведевой поразили Филиппа Киркорова. Ему потребовалось лишь 6 слов, чтобы выразить свой восторг
Женя смогла удивить жюри.
Российская фигуристка Медведева приняла участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Чемпионка мира, скрывавшаяся под маской шаурмы, дошла до 4 выпуска, но вылетела и ей пришлось раскрыть свою личность. Судьи до последнего не могли узнать фигуристку, они предполагали, что в костюме шаурмы выступали Татьяна Навка, Алина Загитова или даже Ирада Зейналова.
Когда Медведева сняла маску, судейский состав был шокирован. Первой реакцией стали слова Филиппа Киркорова: «Деточка, где ты научилась так петь?»
В ответ Женя лишь смущенно улыбнулась.
На шоу она выступала с песнями «Маршрутка» IOWA, «Невеста» Глюкозы, «Самая лучшая» Анжелики Варум и группы «Сливки» и «Девушки как звезды» Андрея Губина.
Она 3 раза становилась претендентом на вылет, но дважды ее спасали зрители. Но в четвертом выпуске Медведеву никто не спас, и она выбыла из конкурса.
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