Женя смогла удивить жюри.

Российская фигуристка Медведева приняла участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Чемпионка мира, скрывавшаяся под маской шаурмы, дошла до 4 выпуска, но вылетела и ей пришлось раскрыть свою личность. Судьи до последнего не могли узнать фигуристку, они предполагали, что в костюме шаурмы выступали Татьяна Навка, Алина Загитова или даже Ирада Зейналова.

Когда Медведева сняла маску, судейский состав был шокирован. Первой реакцией стали слова Филиппа Киркорова: «Деточка, где ты научилась так петь?»

В ответ Женя лишь смущенно улыбнулась.

На шоу она выступала с песнями «Маршрутка» IOWA, «Невеста» Глюкозы, «Самая лучшая» Анжелики Варум и группы «Сливки» и «Девушки как звезды» Андрея Губина.

Она 3 раза становилась претендентом на вылет, но дважды ее спасали зрители. Но в четвертом выпуске Медведеву никто не спас, и она выбыла из конкурса.