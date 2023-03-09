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🔥🎤 Вокальные данные Медведевой поразили Филиппа Киркорова. Ему потребовалось лишь 6 слов, чтобы выразить свой восторг

Евгения Медведева Евгения Медведева
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Женя смогла удивить жюри.

Российская фигуристка Медведева приняла участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Чемпионка мира, скрывавшаяся под маской шаурмы, дошла до 4 выпуска, но вылетела и ей пришлось раскрыть свою личность. Судьи до последнего не могли узнать фигуристку, они предполагали, что в костюме шаурмы выступали Татьяна Навка, Алина Загитова или даже Ирада Зейналова.

Когда Медведева сняла маску, судейский состав был шокирован. Первой реакцией стали слова Филиппа Киркорова: «Деточка, где ты научилась так петь?»

В ответ Женя лишь смущенно улыбнулась.

На шоу она выступала с песнями «Маршрутка» IOWA, «Невеста» Глюкозы, «Самая лучшая» Анжелики Варум и группы «Сливки» и «Девушки как звезды» Андрея Губина.

Она 3 раза становилась претендентом на вылет, но дважды ее спасали зрители. Но в четвертом выпуске Медведеву никто не спас, и она выбыла из конкурса.

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