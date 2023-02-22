Плодотворная зима!

Российская фигуристка Алена Косторная выложила в соцсети фото, которое окончательно подтверждает ее роман с партнером Георгием Куницей - пара целуется на фоне заката.

Алена также оставила подпись.

Хотя возможно, что это дружеский поцелуй... Как думаете?

Кстати, это не единственное приобретение в жизни 19-летней девушки. Теперь она - счастливый обладатель Chery Tiggo 4. Цены на этот автомобиль стартуют с 1 600 000 рублей.

Похоже, что у Косторной жизнь бьет ключом. А чем вы похвастаетесь?