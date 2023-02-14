🤪 👊 Фанат «Филадельфии» вышел из себя и разбил телевизор после того, как «Иглз» проиграли Супербоул

Верите ему?

Фанат «Филадельфии Иглз» был настолько в ярости, после поражения любимой команды в Супербоуле, что не пощадил собственный телевизор.

Выяснилось, что человек в видео был комиком и номинантом на Streamy Awards FunnyMike.

Парень атаковал телевизор, когда понял, что его команда проиграла. Его друзья не рискнули вмешаться в ситуацию, учитывая исключительную экспрессивность молодого человека.

Один его друг крикнул: «Это просто игра».

В какой-то момент можно услышать, как фанат «Филадельфии» кричит: «Я поставил слишком много денег на эту игру».

Видео оставило многих в шоке.

💭 «Вроде взрослый человек, а ведет себя так, будто это очень круто. Так держать, Дисней/ESPN».

💭 «В этот момент... я упаковывал крылышки и шпинат – чуть не упал».

💭 «Не ставьте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Он одевается так, будто может себе это позволить».

Однако, есть подозрения, что эта сцена была поставлена.

Кто-то написал:

«299 долларов за шанс стать популярным. На самом деле это неплохо. Актерская игра должна быть лучше. Телевизор должен быть установлен. И сценарий должен быть остроумнее».

Клип получил 3,4 миллиона просмотров, а также полмиллиона лайков и 26 000 комментариев, так что это определенно стоило того.