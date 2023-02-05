🔥 Щербакова и Загитова зажгли в «Лужниках». Девушки устроили мастер-класс и раздали автографы. Ради фотографии с Аней приходилось отстоять очередь 😱
... ты выступаешь в «Лужниках»!
Фигуристка Анна Щербакова в «Лужниках» презентовала свой номер Ave Maria.
Зрителей оказалось настолько много, что желающие сфотографироваться с Аней образовали целую очередь!
Изначально ожидалось, что Алина Загитова ограничится мастер-классом, но нет - олимпийская чемпионка еще и выступила сама! На улице было очень холодно, и фигуристка сразу же после проката убежала греться, а уже потом порадовала фанатов автографами, а журналистов - комментариями.
Внимания в избытке.
Есть ощущение, что наши фигуристки уже популярнее звёзд шоу-бизнеса и футболистов. Или нет?
Россия очень хочет, чтобы ее ценили и признавали в мире. В мире популярнее всего футбол. Детишек в футболке Барселоны с надписью Месси можно встретить в любом захолустье - хоть в Америках, хоть в Африке, хоть в Азии. Следовательно, любой успех в этой игре - глобален. Это такой лучший способ прикоснуться к великому.
А симпатия к фигуристкам - ну это симпатия к красивым и талантливым молодым девушкам, это такой чистый и светлый образ.