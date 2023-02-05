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🔥 Щербакова и Загитова зажгли в «Лужниках». Девушки устроили мастер-класс и раздали автографы. Ради фотографии с Аней приходилось отстоять очередь 😱

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... ты выступаешь в «Лужниках»!

Фигуристка Анна Щербакова в «Лужниках» презентовала свой номер Ave Maria.

Зрителей оказалось настолько много, что желающие сфотографироваться с Аней образовали целую очередь!

Изначально ожидалось, что Алина Загитова ограничится мастер-классом, но нет - олимпийская чемпионка еще и выступила сама! На улице было очень холодно, и фигуристка сразу же после проката убежала греться, а уже потом порадовала фанатов автографами, а журналистов - комментариями.

Внимания в избытке.

Есть ощущение, что наши фигуристки уже популярнее звёзд шоу-бизнеса и футболистов. Или нет?

1 комментарий

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Иван Стрелков
Пока футболисты не играют и не добиваются даже локальных успехов. Едва только они опять когда-то выйдут где-нибудь из группы в 1/8 ЧМ или Евро, страна снова будет носить их на руках, забыв про кальяны и Бентли.
Россия очень хочет, чтобы ее ценили и признавали в мире. В мире популярнее всего футбол. Детишек в футболке Барселоны с надписью Месси можно встретить в любом захолустье - хоть в Америках, хоть в Африке, хоть в Азии. Следовательно, любой успех в этой игре - глобален. Это такой лучший способ прикоснуться к великому.
А симпатия к фигуристкам - ну это симпатия к красивым и талантливым молодым девушкам, это такой чистый и светлый образ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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