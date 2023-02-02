У Романа Костомарова остаются проблемы с кровообращением
Роман Костомаров испытывает проблемы с кровообращением.
«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сказал источник ТАСС.
Напомним, что 10 января олимпийский чемпион оказался в реанимации с пневмонией, 24 января его подключили к ЭКМО. Появилась информация о том, что Костомарову грозит ампутация, поскольку началось отмирание конечностей.
В середине января состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист начал приходить в себя.
Пожелаем Роману скорейшего выздоровления!
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