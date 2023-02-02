У Романа Костомарова остаются проблемы с кровообращением

Роман Костомаров испытывает проблемы с кровообращением.

«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сказал источник ТАСС.

Напомним, что 10 января олимпийский чемпион оказался в реанимации с пневмонией, 24 января его подключили к ЭКМО. Появилась информация о том, что Костомарову грозит ампутация, поскольку началось отмирание конечностей.

В середине января состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист начал приходить в себя.

Пожелаем Роману скорейшего выздоровления!