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У Романа Костомарова остаются проблемы с кровообращением

Роман Костомаров Роман Костомаров
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Роман Костомаров испытывает проблемы с кровообращением.

«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сказал источник ТАСС.

Напомним, что 10 января олимпийский чемпион оказался в реанимации с пневмонией, 24 января его подключили к ЭКМО. Появилась информация о том, что Костомарову грозит ампутация, поскольку началось отмирание конечностей.

В середине января состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист начал приходить в себя.

Пожелаем Роману скорейшего выздоровления!

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