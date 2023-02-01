Каспер Рууд делился фото для Vogue – Энди Маррей, Денис Шаповалов и Томми Пол не могли оставить такие кадры без комментариев

Норвежец Каспер Рууд принял участие в фотосессии для скандинавского Vogue.

Финалист прошлогоднего Roland Garros и US Open появится в февральско-мартовском номере модного журнала. На кадрах можно увидеть норвежца, примеряющего модные образы.

Рууд поделился снимками в социальных сетях, подписав, что это новый для него опыт.

«Пробую что-то новое вместе с Vogue Скандинавия. Посмотрите выпуск за февраль-март, чтобы узнать больше».

Коллеги Энди Маррей, Денис Шаповалов, Томми Пол поддержали пятую ракетку мира в комментариях.