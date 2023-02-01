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«Костомарову грозит ампутация конечностей. Ведутся переговоры о продолжении лечения в Германии», - источник в больнице

Роман Костомаров Роман Костомаров
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Все очень сложно.

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

«Роман в сознании, ещё не говорит, но уже всё осознаёт, каждый день к нему приходит жена — Оксана Домнина, её пускают в реанимацию в сопровождении врача. Всё достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий. В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщает источник в больнице.

Сейчас его жизни уже ничто не угрожает. Но и угроза ампутации существует. На данный момент никаких операций не производилось и в ближайшее время не планируется.

Напомним, что в середине января состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист начал приходить в себя.

4 комментария

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ИринА
Ответ Gerda_2018
Как так от воспаления легких можно конечностей лишиться?
Значит было обморожение конечностей
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Gerda_2018
Как так от воспаления легких можно конечностей лишиться?
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Kenshin
Самое хреновое что протезирование как было на уровне начала века, так и осталось. Нефига не двигается в этом плане... Надеюсь сохранят конечности....
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Kenshin
Жесть вообще... Как так то???
+1
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+1
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