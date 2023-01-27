🤼‍♂️ 2023 год может стать прорывным для UFC. Вот пять стран, которые обязан посетить промоушен в первую очередь 🤔

Австралия и Англия ждут Дану Уайта в ближайшие месяцы.

Совсем недавно UFC вернулся из Бразилии, и это не конец путешествиям. Эпатажная организация Даны Уайта в этом году планирует посетить как минимум еще пять стран. И это помимо уже объявленных уик-эндов в Австралии и Англии, которые состоятся в течение следующих двух месяцев.

UFC практически не выезжал за пределы Штатов в 2022 году, за исключением двух боев в Англии, шоу в Абу-Даби и дебюте во Франции.

По этой причине мы собрали пять стран, которые UFC должен посетить в 2023 году.

5) Китай.

Не секрет, что UFC давно хочет завоевать китайский рынок. Сейчас организация сумела закрепиться в стране, но мы ждем, что Уайт проведет шоу в Китае, которое может вывести бойцовский клуб на новый уровень.

Популярность ММА достигла новых высот в Китае еще в 2019 году, когда Чжан Вэйли победила Джессику Андраде, завоевав титул в полулегком весе в Шэньчжэне.

4) Испания.

Дебют UFC во Франции имел оглушительный успех, и промоушен будет пытаться распространить свои корни на новых рынках в будущем. В последние годы Испания стала оживленным местом для ММА, и скоро страна может провести мероприятие UFC.

Интересно, что американская организация даже сотрудничала с Ла Лигой в прошлом году, что, безусловно, является хорошим предзнаменованием для будущего испанского ММА.

В континентальной Европе UFC уже посетила Германию, Швецию, Нидерланды, Польшу, Хорватию, Чехию и Данию. Первое мероприятие в Испании давно назрело, особенно учитывая таланты в регионе.

Легкий претендент Хоэл Альварес и непобежденный феномен в полулегком весе Илия Топурия являются самыми успешными представителями Испании в ведущем мировом промоушене ММА.

3) Ирландия.

Ирландский ММА ассоциируется лишь с одним человеком - Конор Макгрегор.

Одна из главных суперзвезд спорта вернется в 2023 году. Пока неизвестно, сколько болтливый ирландец протянет в этот раз, но он точно должен устроить шоу в Дублине. Ждем!

В прошлом году Конор Макгрегор рассказал, что у него осталось два боя по контракту. В то время как его возвращение, скорее всего, будет на американской земле, что произойдет этим летом, дата и место проведения окончательного боя неизвестна.

2) Нигерия.

Первое в истории UFC на африканском континенте, похоже, находится в разработке уже довольно давно. Дана Уайт не был замечен в желании отметиться на черном континенте, но его недавние комментарии, безусловно, обнадеживают.

Когда идея активно продвигалась, в промоушене было три чемпиона африканского происхождения - Фрэнсис Нганну, Исраэль Адесанья и Камару Усман.

Что касается страны, которая должна принять африканское событие, то больше всего подходит Нигерия, особенно, если звезды нигерийского происхождения Адесанья и Усман смогут выйти на ринг.

1) Мексика.

В последний раз промоушен посещал Мексику в 2019 году, когда состоялся бой между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом, продлившийся всего 15 секунд.

Следующее десятилетие выглядит многообещающе для мексиканского ММА. Брэндон Морено, недавно коронованный чемпион в наилегчайшем весе, стал одним из самых популярных бойцов в организации. Уроженец Тихуаны недавно закончил свое историческое соперничество с бразильским соперником Дейвесоном Фигейреду в Рио-де-Жанейро.

Яир Родригес будет оспаривать временный титул в Австралии против Джоша Эмметта, а победитель сразится с Александром Волкановски уже в этом году. Претенденты Алекс Грассо и Ирен Алдана также близки к бою за пояс UFC.

Мексиканское ММА никогда не было в лучшей форме, чем сейчас. Разве не повод?

А у вас есть идеи?