Собослаи утешает Робертсона после того, как Венгрия выбила Шотландию на Евро

Венгрия разбила сердца Шотландии, одержав победу в финальном матче группового этапа Евро-2024 со счетом 1:0 благодаря голу на 100-й минуте.

Энди Робертсон был опустошен после игры, и это отразилось в его послематчевом интервью, когда он извинился перед болельщиками Шотландии за то, что «подвел их»

Доминик Собослаи пытался утешить своего товарища по «Ливерпулю» после финального свистка.

Для Венгрии этот вечер тоже не был идеальным, несмотря на победу. Во-первых, победа не означает, что они выходят в плей-офф — в плей-офф сыграют только четыре из шести команд, занявших третье место. Во-вторых, что более важно, Барнабас Варга получил ужасную травму.