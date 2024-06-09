«Серьезно болен». «Ливерпуль» выпустил пресс-релиз о легенде и экс-капитане клуба Хансене

Сегодня на официальном сайте «Ливерпуля» появилось сообщение о том, что легенда, экс-капитан клуба, защитник Алан Хансен серьезно болен и находится в больнице.

«В настоящее время клуб находится в контакте с семьей Алана, чтобы в это трудное время оказать поддержку. Наши мысли, пожелания и надежды − с Аланом и всей семьей Хансена», − говорится в заявлении.

Хансен выступал на позиции центрального защитника за «Ливерпуль» с 1977 по 1991 год, а также провел четыре сезона в качестве капитана «красных» и выиграл с клубом 24 трофея. Он занимает 10 место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за клуб.

Более двадцати лет Алан был бессменным экспертом BBC на Match of the Day, а в 2014 году ушел на пенсию. В прошлом году в интернете появилась фотография с отдыха, на которой его было не узнать.

Будем надеяться, что вопреки всему Алан Хансен победит болезнь.