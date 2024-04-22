Каррагер на время стал инсайдером. Он подтвердил данные Орнштейна и добавил информацию о новом тренере «Ливерпуля»

Главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима называли потенциальной заменой Юргена Клоппа, но инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что он вряд ли станет тренером «Ливерпуля» летом.

«В гонку вступил «Вест Хэм», который хотел бы видеть Аморима в случае, если Дэвид Мойес покинет клуб. Еще один претендент − Хулен Лопетеги. «Ливерпуль» [для Аморима] выглядит маловероятным», − написал Орнштейн.

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который редко занимается инсайдами, отреагировал на эту новость, заявив, что тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби теперь главный претендент на работу на «Энфилде».

«Ричард Хьюз хотел видеть Де Дзерби в «Борнмуте», так что он должен быть фаворитом, если это правда», − написал Каррагер в Твиттере. − Орнштейн не так уж часто ошибается!»

А какой вариант вам нравится больше − Аморим или Де Дзерби? Пишите в комментариях.