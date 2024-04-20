Букмекеры назвали трех фаворитов на пост тренера «Ливерпуля». Есть новая фамилия

С тех пор, как главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил о том, что остается, букмекерские котировки на нового коуча «Ливерпуля» изменились.

Теперь главным фаворитом называют тренера «Спортинга» Рубена Аморима (1/5). Хотя 39-летний специалист опроверг информацию о том, что он уже прошел собеседование, он не стал говорить о своем будущем в нынешнем клубе.

«Это последний раз, когда я говорю о своем будущем. Никакого интервью не было, и уж тем более никакого соглашения. Единственное, чего мы все здесь хотим, − это стать чемпионами вместе со «Спортингом», и ничего не изменится. Я тренер «Спортинга», и не было никакого интервью или соглашения с каким-либо клубом. Я, как всегда, сосредоточен на том, чтобы представлять свой клуб».

Второе имя − это Роберто Де Дзерби (10/1). Причем итальянец тоже довольно загадочен в вопросах своего будущего. В последние месяцы его также отправляют в «МЮ» и «Барселону».

Любопытно, что третьим фаворитом стал главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот (12/1). Он сделал себе имя в Нидерландах, приведя в прошлом сезоне к чемпионству свой нынешний клуб. В этой кампании у них есть шанс повторить успех, но «ПСВ» нужна всего лишь одна победа.

Слот довольно давно намекает на то, что в будущем хотел бы поработать в АПЛ. Вот что он рассказывал в прошлом году.

«Моим следующим местом работы будет не голландский клуб. Если бы я сделал такой следующий шаг (остался в лиге), то это было бы фиаско. Нормальным было бы переехать за границу, а я всегда говорил, что лучшая лига в мире − АПЛ».

Когда Арне спросили об уходе Юргена Клоппа и о том, мог бы он возглавить «Ливерпуль», тренер ответил так: «Что я могу сказать, чтобы об этом не писали в газетах? Следующий вопрос!»