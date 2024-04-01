«Моя позиция − фаворит Аморим». Фабрицио Романо назвал самого вероятного следующего тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» находится в поисках тренера, который заменит Юргена Клоппа, заявившего об уходе в конце сезона.

На прошлой неделе Хаби Алонсо заявил, что останется в «Байере», поэтому «красные» вынуждены рассматривать другие варианты. Вот последние новости от Фабрицио Романо.

«Несмотря на то, что Де Дзерби называют преемником Клоппа, я продолжаю повторять свою позицию − мне говорят, что Рубен Аморим пока является фаворитом», − написал инсайдер в сводке на Daily Briefing .

«Де Дзерби уже некоторое время находится в списке кандидатов «Ливерпуля», но пока никаких подвижек нет. Посмотрим также, что решит «Бавария», но в «Баварии» еще идут внутренние переговоры о том, кто заменит Томаса Тухеля, и пока ничего не решено».

«Еще одно имя для «Ливерпуля», которое фигурирует в сообщениях, − Симоне Индзаги. Однако я пока не знаю ничего конкретного по этому поводу, в том числе и потому, что Индзаги полностью сосредоточен на «Интере» и на завоевании титула чемпиона Серии А.

Я также слышал, что «Интер» в ближайшие недели предложит ему новый контракт, так что сейчас ситуация спокойная. Посмотрим, получит ли он конкретные предложения».