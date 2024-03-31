«Он уникален, но...» Кин и Ричардс сомневаются, что Де Дзерби подойдет «Ливерпулю»

Журналисты и инсайдеры утверждают, что в шорт-лист возможной замены уходящему Юргену Клоппу «Ливерпуль» включил Роберто Де Дзерби. Сегодня его «Брайтон» уступил «красным» 1:2, а перед игрой легенда «МЮ» Рой Кин объяснил, почему сомневается в том, что итальянец подходящая кандидатура для работы на «Энфилде».

В эфире Sky Sports он сказал: «Все менеджеры разные, он сам уникален, и это большой плюс для него. Иногда, когда тренеру задают такие вопросы (останется он или уйдет), вы надеетесь, что он возьмет на себя обязательства перед клубом, но я полагаю, что в этом есть доля честности, и он не уверен, где его будущее».

Кин продолжил: «Брайтон» беспокоится о планах на ближайшие несколько месяцев и лет. Я смотрю на его резюме и сомневаюсь, готов ли он к такому шагу, есть сомнения насчет «Ливерпуля».

Мысль Роя Кина подхватил его коллега Майка Ричардс: «Его команды играют в прекрасный футбол, но я все еще сомневаюсь в том, что он чего-то достиг, чтобы занять эту должность.

Я думаю, Рой рассуждает правильно. Когда я наблюдал за его «Сассуоло», они были хороши с точки зрения построения игры. Он отлично справился с «Брайтоном», но, опять же, знак вопроса: сможет ли он сделать это с лучшими игроками? У нас есть такие тренеры, как Манчини, когда он пришел в «Сити» и сразу добился успеха. Пеллегрини, милейший парень, Марк Хьюз − все это разные типы тренеров, которым сложно работать с элитными игроками.

Вы можете играть в тот футбол, в который хотите, пытаться установить ту тактику, которую хотите, но тебе должны доверять и верить в то, что ты делаешь. Есть ли у него способности? Думаю, да. Вопрос в том, сможет ли он найти общий язык с элитными игроками».