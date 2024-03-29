🚨 Хаби Алонсо не возглавит «Ливерпуль» (The Times)

Маловероятно, что Хаби Алонсо попадет в шорт-лист претендентов на пост тренера «Ливерпуля», сообщает The Times.

Причина не в английском клубе. Это решение самого Алонсо, который предпочел остаться в «Байере» еще на один сезон. По слухам, Хаби хочет выступить вместе с клубом в Лиге чемпионов.

«Скаузеры» уже рассматривают альтернативные варианты. По данным The Telegraph, Рубен Аморим («Спортинг») и Роберто Де Дзерби («Брайтон») - основные претенденты на тренерский пост.

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