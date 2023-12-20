Клопп планирует изменения, которые должны пойти на пользу Нуньесу. Диас вряд ли будет доволен

Уругваец переживает спад.

В последнее время форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес испытывает трудность с реализацией и не может забить десять матчей. В клубе знают о проблеме и думают над путями решения.

По словам журналиста Нила Джонса, Юрген Клопп планирует перевести уругвайца на левый фланг. Скорее всего, на позиции центрального нападающего будет играть Коди Гакпо или Диогу Жота, когда он вернется после травмы. Луис Диас отправится на скамейку запасных.

«Несмотря на то, что игроку нельзя отказать в старании, ему явно не хватает уверенности и собранности в момент, когда мяч оказывается у него в штрафной», − сказал Джонс в интервью Caught Offside.

«Это было заметно в матчах с «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас», да и против «МЮ» тоже. Были некоторые предположения, что, поскольку Диас также испытывает трудности, Клопп может перевести его налево, чтобы растянуть игру и попробовать что-то другое.

Но большая часть работы «Ливерпуля» с Нуньесом была направлена на то, чтобы сделать из него ведущего центрфорварда АПЛ, так что сейчас это было бы небольшим сдвигом».