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📹Эллиотт сделал дубль за сборную на «Гудисон Парк», но его освистали. Игрок «Ливерпуля» классно ответил трибунам

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Футбол Футбол

В квалификации на Евро хавбек сборной Англии U21 и «Ливерпуля» Харви Эллиотт сделал дубль в ворота Северной Ирландии. Команда победила 3:0.

Игра проходила на «Гудисон Парк» − домашней арене «Эвертона». 20-летнего футболиста ждал не самый радушный прием от соперника по мерсисайдскому дерби.

Даже забитые мячи не избавили Эллиотта от освистывания со стороны трибун, но Харви не обиделся. После второго гола хавбек помахал толпе рукой и поцеловал ее.

В целом игра порадовала «Ливерпуль»: Тайлер Мортон открыл счет голам за сборную, а потом ассистировал Эллиотту на второй мяч. Джарелл Куанса позволил команде отыграть на ноль.

1 комментарий

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Sergey Kuznetsov
есть поговорка для таких случаев: "Не свисти, а то очков не будет!"
вот и досвистелись, свистки)
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+3
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