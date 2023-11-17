😲 «Он мечтает перейти туда». Отец Луиса Диаса рассказал, за какой клуб в детстве болел сын. «Ливерпулю» это не понравится 😰
Отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса рассказал о детской мечте сына.
«До сих пор, Луис ничего не говорил мне о «Барселоне», но это правда, что он преданный фанат каталонцев, и он мечтает перейти туда», - заявил отец футболиста.
Напомним, что «Барселона» уже интересовалась возможностью подписания игрока в январе 2022 года. В итоге колумбиец присоединился к «Ливерпулю», в то время как «Барса» выбрала Феррана Торреса.
Луис Диас забил 15 голов и отдал девять передач с тех пор, как присоединился к команде Юргена Клоппа. В этом сезоне на его счету пять голов. Вчера вечером он оформил дубль в ворота сборной Бразилии.
Однако...
Я бы ещё понял стремление играть в ней, когда она была на пике, где брала все что только можно, и с высокой зп, как и подстать настоявшему супер гранду...
Сегодняшняя барса, это блеклая тень, несуразный, бесформенный, уродливый и мерзкий братец, той самой великой и прославленной Барселоны!
Мне даже писать с большой буквы не хочется название этого клубчика..
Очевидно что клуб сейчас в кризисе, если сравнивать с пиковой Барсой. Но всем бы такие кризисы, когда чемпионство берется.
В этом сезоне пока слабо играют, вопросов нет, но выводы в конце сезона надо делать.