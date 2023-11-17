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😲 «Он мечтает перейти туда». Отец Луиса Диаса рассказал, за какой клуб в детстве болел сын. «Ливерпулю» это не понравится 😰

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Отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса рассказал о детской мечте сына.

«До сих пор, Луис ничего не говорил мне о «Барселоне», но это правда, что он преданный фанат каталонцев, и он мечтает перейти туда», - заявил отец футболиста.

Напомним, что «Барселона» уже интересовалась возможностью подписания игрока в январе 2022 года. В итоге колумбиец присоединился к «Ливерпулю», в то время как «Барса» выбрала Феррана Торреса.

Луис Диас забил 15 голов и отдал девять передач с тех пор, как присоединился к команде Юргена Клоппа. В этом сезоне на его счету пять голов. Вчера вечером он оформил дубль в ворота сборной Бразилии.

8 комментариев

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А.В. Бубнов
Неужели кража отца это пиар-акция к переходу в гБарсу?
Однако...
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Rusik Magomedov
Ответ Illia Gray
Вообще не понимаю любовь к барсе. Уточню, именно к сегодняшней барсе. Клуб находится в долговой яме ( лярд ) в кризисе, ни на что в Европе не претендует, максимум это ЛаЛига, но Реал и Атлетико выглядят мощнее. Барса является именно 3-й командой в Испании, соседи из Мадрида, банально - сильнее. Зп стали намного ниже, Фелиш, Аобамеяег и другие, пожертвовали ЗПшкой, ради того, чтоб играть в этом недоклубе, ору. Я бы ещё понял стремление играть в ней, когда она была на пике, где брала все что только можно, и с высокой зп, как и подстать настоявшему супер гранду... Сегодняшняя барса, это блеклая тень, несуразный, бесформенный, уродливый и мерзкий братец, той самой великой и прославленной Барселоны! Мне даже писать с большой буквы не хочется название этого клубчика..
В этом и разница настоящих кулес от фальшивых поклонников других клубов. Проникшись один раз этим клубом мы никогда не сможем выбросить его из сердца в каком бы плачевном состоянии он не был и какая ситуация бы с нами не произошла. За другие клубы болеют потому что они крутые, берут много трофеев и ТД. или потому что он связан с тобой территориально, а за Барсу болеют потому что это Барса. Чтобы понять это надо стать частью больше чем клуба. Частью семьи.
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Illia Gray
Вообще не понимаю любовь к барсе. Уточню, именно к сегодняшней барсе. Клуб находится в долговой яме ( лярд ) в кризисе, ни на что в Европе не претендует, максимум это ЛаЛига, но Реал и Атлетико выглядят мощнее. Барса является именно 3-й командой в Испании, соседи из Мадрида, банально - сильнее. Зп стали намного ниже, Фелиш, Аобамеяег и другие, пожертвовали ЗПшкой, ради того, чтоб играть в этом недоклубе, ору.

Я бы ещё понял стремление играть в ней, когда она была на пике, где брала все что только можно, и с высокой зп, как и подстать настоявшему супер гранду...

Сегодняшняя барса, это блеклая тень, несуразный, бесформенный, уродливый и мерзкий братец, той самой великой и прославленной Барселоны!

Мне даже писать с большой буквы не хочется название этого клубчика..
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А.В. Бубнов
Ответ Illia Gray
Вообще не понимаю любовь к барсе. Уточню, именно к сегодняшней барсе. Клуб находится в долговой яме ( лярд ) в кризисе, ни на что в Европе не претендует, максимум это ЛаЛига, но Реал и Атлетико выглядят мощнее. Барса является именно 3-й командой в Испании, соседи из Мадрида, банально - сильнее. Зп стали намного ниже, Фелиш, Аобамеяег и другие, пожертвовали ЗПшкой, ради того, чтоб играть в этом недоклубе, ору. Я бы ещё понял стремление играть в ней, когда она была на пике, где брала все что только можно, и с высокой зп, как и подстать настоявшему супер гранду... Сегодняшняя барса, это блеклая тень, несуразный, бесформенный, уродливый и мерзкий братец, той самой великой и прославленной Барселоны! Мне даже писать с большой буквы не хочется название этого клубчика..
Стоит отметить, что и город насквозь провинциальный с полутоксичными жителями.
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Антон Киселёв
Ответ Rusik Magomedov
В этом и разница настоящих кулес от фальшивых поклонников других клубов. Проникшись один раз этим клубом мы никогда не сможем выбросить его из сердца в каком бы плачевном состоянии он не был и какая ситуация бы с нами не произошла. За другие клубы болеют потому что они крутые, берут много трофеев и ТД. или потому что он связан с тобой территориально, а за Барсу болеют потому что это Барса. Чтобы понять это надо стать частью больше чем клуба. Частью семьи.
Слушай, ну вы же не прониклись этим бчк во время просмотра условно говоря 8:2, а когда Барса выигрывала крупные трофеи)
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Elihio
Ответ Rusik Magomedov
В этом и разница настоящих кулес от фальшивых поклонников других клубов. Проникшись один раз этим клубом мы никогда не сможем выбросить его из сердца в каком бы плачевном состоянии он не был и какая ситуация бы с нами не произошла. За другие клубы болеют потому что они крутые, берут много трофеев и ТД. или потому что он связан с тобой территориально, а за Барсу болеют потому что это Барса. Чтобы понять это надо стать частью больше чем клуба. Частью семьи.
Расскажи это болельщикам Ливерпуля с 20+ лет стажем, да хотя бы с 10+
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Strawberry Dictator
Ответ Illia Gray
Вообще не понимаю любовь к барсе. Уточню, именно к сегодняшней барсе. Клуб находится в долговой яме ( лярд ) в кризисе, ни на что в Европе не претендует, максимум это ЛаЛига, но Реал и Атлетико выглядят мощнее. Барса является именно 3-й командой в Испании, соседи из Мадрида, банально - сильнее. Зп стали намного ниже, Фелиш, Аобамеяег и другие, пожертвовали ЗПшкой, ради того, чтоб играть в этом недоклубе, ору. Я бы ещё понял стремление играть в ней, когда она была на пике, где брала все что только можно, и с высокой зп, как и подстать настоявшему супер гранду... Сегодняшняя барса, это блеклая тень, несуразный, бесформенный, уродливый и мерзкий братец, той самой великой и прославленной Барселоны! Мне даже писать с большой буквы не хочется название этого клубчика..
Прошлый чемпионат Барса по делу выиграла. Да, не всегда играли ярко и где-то везло, но без везения не бывает больших побед, тот же Реал об этом прекрасно знает.
Очевидно что клуб сейчас в кризисе, если сравнивать с пиковой Барсой. Но всем бы такие кризисы, когда чемпионство берется.
В этом сезоне пока слабо играют, вопросов нет, но выводы в конце сезона надо делать.
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Maksim1302
Ответ Illia Gray
Вообще не понимаю любовь к барсе. Уточню, именно к сегодняшней барсе. Клуб находится в долговой яме ( лярд ) в кризисе, ни на что в Европе не претендует, максимум это ЛаЛига, но Реал и Атлетико выглядят мощнее. Барса является именно 3-й командой в Испании, соседи из Мадрида, банально - сильнее. Зп стали намного ниже, Фелиш, Аобамеяег и другие, пожертвовали ЗПшкой, ради того, чтоб играть в этом недоклубе, ору. Я бы ещё понял стремление играть в ней, когда она была на пике, где брала все что только можно, и с высокой зп, как и подстать настоявшему супер гранду... Сегодняшняя барса, это блеклая тень, несуразный, бесформенный, уродливый и мерзкий братец, той самой великой и прославленной Барселоны! Мне даже писать с большой буквы не хочется название этого клубчика..
Видимо ты ничего не понимаешь в футболе!
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