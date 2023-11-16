«От меня этого не ожидали». Джарелл Куанса рассказал о своем прогрессе в новом сезоне «Ливерпуля»

Очередной воспитанник клуба.

«На это можно смотреть с двух сторон, не так ли?» − ответил Джарелл Куанса на вопрос Liverpool Echo о том, что Юрген Клопп был удивлен его быстрым прогрессом.

«Удивление» можно считать интересным словом, но я думаю, что он имел в виду, что я не ожидал, что окажусь на этом месте. Не думаю, что для него это стало сюрпризом. Думаю, все дело в том, как быстро все произошло, и в том, как я справился с трудностями, которые на меня свалились. Я бы не сказал, что это было неожиданностью − думал ли он, что я стану хорошим игроком или нет, потому что я и раньше показывал все на тренировках.

Наверное, никто не ожидал, что после аренды в «Бристоль» я сразу попаду в первую команду, да еще и так хорошо, как это сделал я. Возможно, тут кроется удивление.

Сам я никогда не ставил себе временных рамок. Я никогда не говорил: «Дайте мне два года, и все будет так». Я всегда знал, что людей просто бросают [в игру], и всегда знал, что это может произойти в любой момент. Всегда был готов к этому, поэтому меня это не так сильно пугает.

Наверное, морально готовился к этому, когда мне было 16 лет. Конечно, я не думал, что буду играть в 16, но уже в этом возрасте понимал, что может произойти что-то сумасшедшее. Помогло то, что в том сезоне были травмировано центральные защитники: Уильямс, Филлипс и Кабак. В то время мне было 17-18 лет, но тогда был четвертым или пятым выбором.

Я подумал, что если с ними что-то случится, то я могу оказаться там. С тех пор понял, что должен максимально использовать свои возможности».

Джарелл Куанса проводит первый сезон в качестве игрока главной команды «Ливерпуля». Ни в одном из матчей, в котором он появлялся на поле, парень не выглядел неуместным.