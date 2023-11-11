«Какой уровень!» Главный тренер «Брентфорда» уверен, что Салах входит в топ-3 нападающих в мире

Мо Салах оформил дубль в матче против «Брентфорда», и теперь у него на счету аж 200 голов в Премьер-лиге.

После игры главный тренер «пчел» Томас Франк не мог сдержать восторг в адрес нападающего, отобравшего у его команды победу.

«Клопп много хвалит Мо Салаха, но на самом деле я не уверен, получает ли он достаточно признания. На мой взгляд, он может стать лучшим игроком Премьер-лиги по голам и ассистам. Какой уровень!

Он, должно быть, один из лучших нападающих в мире. Речь не о топ-10, он точно в топ-3.

Когда против тебя выходит игрок такого качества, ты заранее знаешь, что будут проблемы. Мы допустили второй гол, потому что недостаточно хорошо справились с обороной, но первый был характерной атакой «Ливерпуля»: мы ошибаемся, контратака, мяч у Салаха, гол. Но не каждый игрок забивает в такой ситуации. Это просто демонстрирует его качество».