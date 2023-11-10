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😢 Момент воссоединения отца Луиса Диаса с семьёй и друзьями завирусился в сети🎥

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Отец звезды «Ливерпуля» Луиса Диаса был освобожден спустя 12 дней после похищения. В сети завирусилось видео воссоединения отца Диаса с семьёй и друзьями.

Напомним, что родителей Луиса похитили в Колумбии в конце октября – в их автомобиль на заправочной станции подсели вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что за похищениями стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.

Маму футболиста удалось освободить уже через несколько часов, а вот отцу пришлось ждать спасения 12 дней. Освобождению мешала военная операция, проводимая колумбийскими властями, заявили повстанцы. Колумбийские военные отвели войска от позиций АНО, Ману Диас наконец оказался на свободе. В заложниках его держали почти две недели.

 

1 комментарий

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RedSoul
Очень хорошо, что всё хорошо закончилось! Кажется, семье очень повезло, что это очень медийный случай, ополченцы пошли навстречу и освободили в конце концов. А представьте, если это был бы обычный человек, не факт что даже жив остался бы в плену. До сих пор в шоке, что в современном мире такое вообще происходит.
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