😢 Момент воссоединения отца Луиса Диаса с семьёй и друзьями завирусился в сети🎥

Отец звезды «Ливерпуля» Луиса Диаса был освобожден спустя 12 дней после похищения. В сети завирусилось видео воссоединения отца Диаса с семьёй и друзьями.

Напомним, что родителей Луиса похитили в Колумбии в конце октября – в их автомобиль на заправочной станции подсели вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что за похищениями стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.

Маму футболиста удалось освободить уже через несколько часов, а вот отцу пришлось ждать спасения 12 дней. Освобождению мешала военная операция, проводимая колумбийскими властями, заявили повстанцы. Колумбийские военные отвели войска от позиций АНО, Ману Диас наконец оказался на свободе. В заложниках его держали почти две недели.