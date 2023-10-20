LFC 2020
Блог

«Представляю разочарование Дайча, но мы заслужили три очка». Клопп высказался о второй желтой для Конате

Ливерпуль Ливерпуль
Ибраима Конате Ибраима Конате
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Эвертон Эвертон
Футбол Футбол

В мерсисайдском дерби «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0, но победа была непростой.

Ибу Конате избежал второй желтой карточки при счете 0:0 за фол на Бету. После игры Юрген Клопп признал, что французу повезло избежать удаления.

На пресс-конференции боссу «Ливерпуля» снова задали этот вопрос, и вот что он ответил: «Если быть честным на 100 процентов, я еще не видел, как это было. Я не уверен, что видел эпизод на 100%».

«Но потом, когда игрок упал, я понял, что сейчас может быть сложный момент. У Ибу уже была желтая. Он не получил вторую, и тогда я подумал: ладно, мы не дадим судье еще одного шанса [удалить Конате] и уберем его».

'I understand Dyche's frustration but we deserved three points': Klopp on Konate not getting sent off

Я понимаю, как может быть разочарован «Эвертон» и Шон [Дайч], абсолютно. Счет мог остаться 0:0, мы могли играть 10 на 10.

Но я считаю, что мы были лучше. Выиграли бы мы? Не знаю, мы этого никогда не узнаем. Но не то что бы я думал, что все, после нашего удаления у нас нет шансов выиграть матч. На 100 процентов нет. Было бы интересно.

Изменил бы что-нибудь «Эвертон» или нет? Мы не знаем. Стали бы они чуть больше атаковать или нет? Это все гипотетически. 2:0, и мы заслужили три очка, я думаю, в этом нет сомнений».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий