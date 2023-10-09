«Это всегда были они». Трент признался, какой клуб он не любит больше, чем «Эвертон»

Неудивительно.

Трент Александер-Арнольд честно рассказал, какой клуб он не любит больше: «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».

Игрок «красных» принял участие в подкасте на YouTube-канале «Ливерпуля», где ему задавали немало сложных вопросов. В одном из них его попросили выбрать самого ненавистного соперника из двух, и игрок сборной Англии ответил откровенно.

«Это сложный вопрос. Ооо, очень сложный! Когда я рос и наблюдал за первой командой, «Юнайтед» доминировал во всем, поэтому, естественно, как болельщик «Ливерпуля», я питал к ним неприязнь. Они выигрывали все, это всегда были они.

Но лично я знал гораздо больше фанатов «Эвертона», они были рядом, у нас были очень напряженные отношения. У нас было гораздо больше взаимодействия, как я уже сказал, я ходил в школу с многими игроками «Эвертона», и это соперничество зародилось на личном уровне с самых малых лет.

Но когда я наблюдал за первой командой, за такими ребятами, как Стиви [Джеррард] и остальными, я всегда хотел, чтобы они обыграли «Юнайтед» больше, чем «Эвертон». Вот как я это вижу».

В последние сезоны «Ливерпуль» очень успешно выступает против «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы забили 21 гол в последних пяти официальных матчах против непримиримых соперников. «Красные дьяволы» при этом сумели забить команде Юргена Клоппа всего 4 гола.

Наверняка Тренту это доставило море удовольствия 😏