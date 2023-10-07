Цимикас назвав Новика «Ливерпуля», который удивил его больше всех

«Честно говоря, когда я играл в Нидерландах... Я знал его еще по выступлениям за «Аякс», – сказал Костас Цимикас в интервью клубному каналу «Ливерпуля» о Райане Гравенберхе.

«Я был очень удивлен его талантом и той работой, которую он проделал. Я очень рад, что он у нас. Он абсолютно совершенный талант, и я получаю огромное удовольствие от каждого дня, проведенного с ним на тренировках, и от каждой игры, которую мы проводим вместе».

«Ливерпуль» был готов потратить 100 млн фунтов стерлингов на Мойзеса Кайседо, но после того, как эквадорец проявил лояльность к «Челси», «красные» обратили внимание на Гравенберха.

Нидерландец быстро освоился и забил первый гол в победе «Ливерпуля» над «Унион СГ» (2:0) в Лиге Европы.