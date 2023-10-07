LFC 2020
Блог

Цимикас назвав Новика «Ливерпуля», который удивил его больше всех

Клубы Клубы
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

«Честно говоря, когда я играл в Нидерландах... Я знал его еще по выступлениям за «Аякс», – сказал Костас Цимикас в интервью клубному каналу «Ливерпуля» о Райане Гравенберхе.

«Я был очень удивлен его талантом и той работой, которую он проделал. Я очень рад, что он у нас. Он абсолютно совершенный талант, и я получаю огромное удовольствие от каждого дня, проведенного с ним на тренировках, и от каждой игры, которую мы проводим вместе».

«Ливерпуль» был готов потратить 100 млн фунтов стерлингов на Мойзеса Кайседо, но после того, как эквадорец проявил лояльность к «Челси», «красные» обратили внимание на Гравенберха.

Нидерландец быстро освоился и забил первый гол в победе «Ливерпуля» над «Унион СГ» (2:0) в Лиге Европы.

Gravenberch takes his chance as flat Liverpool do the necessary after a busy week of nonsense

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice-9
Стыдобища - даже не перечитывать, что размещаешь. Тем более заголовок. Да и сама писанина никакой полезной информации не несёт.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Davee
Новика Джëковича?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
Видимо, Циципас про Новака Джоковича что-то сказал
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tony Lee
Ответ Davee
Новика Джëковича?
Изжоговича))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
me_Jogi
Ответ Ice-9
Стыдобища - даже не перечитывать, что размещаешь. Тем более заголовок. Да и сама писанина никакой полезной информации не несёт.
зато быстро и часто
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tony Lee
Автор, что ты пишешь вообще? Не пиши больше, не позорься.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadiay
У меня орфографический инфаркт после прочтенного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий