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«Мне нравится здесь все!» Костас Цимикас трогательно признался в любви «Ливерпулю» после продления контракта

Константинос Цимикас Константинос Цимикас
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Даже погода больше не проблема для грека.

Костас Цимикас подписал новое соглашение с «Ливерпулем» до 2027 года. 27-летний защитник трогательно признался в любви мерсисайдскому клубу после завершения всех формальностей.

«Я очень рад быть здесь и продлить свой контракт. Я чувствую, что все жертвы, на которые я пошел, и работа, которую я провел, — все окупается. И это дает мне огромную мотивацию.

Я думаю, что когда обе стороны, я и команда, этого хотим, становится намного, намного легче. Я с самого начала хотел остаться здесь, мне здесь нравится все! Каждое утро я так рад видеть всех на базе... Игроков, персонал — всех. Даже погода здесь стала для меня приятнее!

Я думаю, что это правильный клуб, потому что тут верят в меня. Всегда, когда я играю за команду, я отдаю абсолютно все. Я стараюсь помочь всем, когда играю, и даже если я не играю. Я думаю и чувствую себя важным.

Греческий скаузер здесь, и он останется здесь!»

За три года в клубе игрок сборной Греции провел 62 матча во всех турнирах за «Ливерпуль», но безусловно остается важной частью команды в самые важные моменты.

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