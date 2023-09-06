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Цимикас намерен надолго остаться в «Ливерпуле». Игрок согласовал с клубом новый контракт 👀

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Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Футбол Футбол

Станет частью новой команды Клоппа.

По словам Джеймса Пирса из The Athletic, Костас Цимикас собирается подписать новый контракт с «Ливерпулем».

27-летний левый защитник договорился с клубом о продлении контракта, согласно которому он останется на «Энфилде» до 2027 года. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Греческий защитник присоединился к «красным» три года назад, перейдя из «Олимпиакоса» за £11,75 миллионов. Он зарекомендовал себя как отличный сменщик Энди Робертсона, а игроки очень ценят его настрой в раздевалке.

На данный момент Цимикас отыграл за «Ливерпуль» 62 матча во всех соревнованиях. Однако в этом сезоне он провел лишь одну игру, выйдя со скамейки запасных в матче с «Борнмутом».

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