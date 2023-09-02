18 комментариев

Большие перемены.

Прошедшим летом «Ливерпуль» заставил фанатов понервничать. Летом клуб покинуло шесть полузащитников, большая часть которых регулярно выступала в прошлом сезоне.

Однако к середине августа «красные» подписали лишь двух игроков: Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослаи из «РБ Лейпциг».

Ближе к концу летнего окна мерсисайдцы подсуетились и бесшумно привели капитана «Штутгарта» Ватару Эндо, а в последний день провернули трансфер Райана Гравенберха из «Баварии».

Все игроки, кроме Эндо, вошедшие в команду Клоппа этим летом, отличаются очень небольшим возрастом, особенно в сравнении с центром поля в прошлом сезоне.

Средний возраст Фабиньо, Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера, Наби Кейты и Алекса Окслейд-Чемберлена составляет 31,2.

Средний возраст Мак Аллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха — 24,2.

Как вы оцениваете перестройку полузащиты «красных»?