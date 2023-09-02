LFC 2020
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Тотальное обновление полузащиты «Ливерпуля». Центр поля мерсисайдцев стал моложе почти на 7 лет

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Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Футбол Футбол

Большие перемены.

Прошедшим летом «Ливерпуль» заставил фанатов понервничать. Летом клуб покинуло шесть полузащитников, большая часть которых регулярно выступала в прошлом сезоне.

Однако к середине августа «красные» подписали лишь двух игроков: Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослаи из «РБ Лейпциг».

Ближе к концу летнего окна мерсисайдцы подсуетились и бесшумно привели капитана «Штутгарта» Ватару Эндо, а в последний день провернули трансфер Райана Гравенберха из «Баварии».

Все игроки, кроме Эндо, вошедшие в команду Клоппа этим летом, отличаются очень небольшим возрастом, особенно в сравнении с центром поля в прошлом сезоне.

Средний возраст Фабиньо, Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера, Наби Кейты и Алекса Окслейд-Чемберлена составляет 31,2.

Средний возраст Мак Аллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха — 24,2.

Как вы оцениваете перестройку полузащиты «красных»?

18 комментариев

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vladimir.kostrichko
Окса ,Хэндо и Кейта я понимаю правильно списали...
Но Милнера надо было еще оставить и неплохо дать шанс Фабиньо(он был железным игроком тоже и не получал травм)
1 сезон раз не заладился-не надо было выпускать на мороз(ну в этом случае в пустыню).
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Yri Yrov
Ответ vladimir.kostrichko
Окса ,Хэндо и Кейта я понимаю правильно списали... Но Милнера надо было еще оставить и неплохо дать шанс Фабиньо(он был железным игроком тоже и не получал травм) 1 сезон раз не заладился-не надо было выпускать на мороз(ну в этом случае в пустыню).
фабиньо сам захотел уйти
+3
0
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f5dfmvw9bk
Ответ А.В. Бубнов
Кажется, уход Милнера большая потеря. А вот Холодильник никак не покинет МЮ... Согласился бы, если было наоборот...
Холодильник тот ещё фрукт с логикой как у маленького ребёнка. Не хотелось уйти и потом просится на аренду
+2
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Roman R
Ответ vladimir.kostrichko
Окса ,Хэндо и Кейта я понимаю правильно списали... Но Милнера надо было еще оставить и неплохо дать шанс Фабиньо(он был железным игроком тоже и не получал травм) 1 сезон раз не заладился-не надо было выпускать на мороз(ну в этом случае в пустыню).
так за него вроде 40 млн дали ,норм вариант. След летом еще Мо спихнуть за 200+ млн и вообще хорошо будет
+2
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А.В. Бубнов
Кажется, уход Милнера большая потеря.

А вот Холодильник никак не покинет МЮ...
Согласился бы, если было наоборот...
+2
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Джа-Джа Бинкс
А если бы ещё продали Тьяго и вместо японца взяли кого-то молодого, то средний возраст вообще бы рухнул.
+1
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Виталий А.
Ответ А.В. Бубнов
Кажется, уход Милнера большая потеря. А вот Холодильник никак не покинет МЮ... Согласился бы, если было наоборот...
Мага,это легенда Мю. Целый капитан, незаслуженно посаженный на бенч.
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vladimir.kostrichko
Ответ Yri Yrov
фабиньо сам захотел уйти
Футболист Фулхэма тоже хотел в Баварию и что?Отпустили?
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vladimir.kostrichko
Ответ Roman R
так за него вроде 40 млн дали ,норм вариант. След летом еще Мо спихнуть за 200+ млн и вообще хорошо будет
Фабиньо на трансферном рынке стоил 40...Надо было поторговатся....
Мнимум за 60-70...
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А.В. Бубнов
Ответ KIK90
привет диванный критик
А ты значит с полей критикуешь)
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А.В. Бубнов
Ответ Виталий А.
Мага,это легенда Мю. Целый капитан, незаслуженно посаженный на бенч.
Да, надо петицию открыть, освободите Вилли, тьфу Холодильник
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А.В. Бубнов
Ответ Тимофей Яблонский
Перфокарты
2 в 1, можно и после проигрыша использовать, повторно...
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KIK90
Ответ А.В. Бубнов
Кажется, уход Милнера большая потеря. А вот Холодильник никак не покинет МЮ... Согласился бы, если было наоборот...
привет диванный критик
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Тимофей Яблонский
Ответ А.В. Бубнов
У него явно не логическое управление... Старьё, наверное тумберы...
Перфокарты
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А.В. Бубнов
Ответ f5dfmvw9bk
Холодильник тот ещё фрукт с логикой как у маленького ребёнка. Не хотелось уйти и потом просится на аренду
У него явно не логическое управление... Старьё, наверное тумберы...
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Сергей Смирнов
Как говорится время покажет нормально мы укрепились на сезон или нет, но хотелось бы верить в лучшее, и что бы все новенькие игроки идеально вписались и заиграли на топ уровне. Ливерпуль верим в победы на всех фронтах!
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Artem. M
в бой идут одни щеглы)))
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