18 комментариев

Тотальное обновление полузащиты «Ливерпуля». Центр поля мерсисайдцев стал моложе почти на 7 лет
Большие перемены.
Прошедшим летом «Ливерпуль» заставил фанатов понервничать. Летом клуб покинуло шесть полузащитников, большая часть которых регулярно выступала в прошлом сезоне.
Однако к середине августа «красные» подписали лишь двух игроков: Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослаи из «РБ Лейпциг».
Ближе к концу летнего окна мерсисайдцы подсуетились и бесшумно привели капитана «Штутгарта» Ватару Эндо, а в последний день провернули трансфер Райана Гравенберха из «Баварии».
Все игроки, кроме Эндо, вошедшие в команду Клоппа этим летом, отличаются очень небольшим возрастом, особенно в сравнении с центром поля в прошлом сезоне.
Средний возраст Фабиньо, Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера, Наби Кейты и Алекса Окслейд-Чемберлена составляет 31,2.
Средний возраст Мак Аллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха — 24,2.
Как вы оцениваете перестройку полузащиты «красных»?
Но Милнера надо было еще оставить и неплохо дать шанс Фабиньо(он был железным игроком тоже и не получал травм)
1 сезон раз не заладился-не надо было выпускать на мороз(ну в этом случае в пустыню).
А вот Холодильник никак не покинет МЮ...
Согласился бы, если было наоборот...
Мнимум за 60-70...