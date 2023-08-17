Хорошее приобретение?

В среду Фабрицио Романо выдал неожиданный эксклюзив — «Ливерпуль» намерен подписать Ватару Эндо и уже сделал предложение. С того момента прошло чуть меньше суток, а полузащитник, как сообщается, уже прилетел в Англию на медосмотр.

Эндо является таинственной фигурой для большинства болельщиков мерсисайдцев, но его статистика демонстрирует, что он не зря является капитаном как «Штутгарта», так и сборной.

Показатели Ватару в сравнении с другими полузащитниками Бундеслиги (с cезона 2020/21 по сегодняшний день):

Наибольшее количество отборов в первой трети (254);

Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств (219);

Наибольшее количество выносов мяча (175);

Наибольшее количество выносов головой (105);

Второе место по количеству касаний (6511);

Второе место по количеству успешных передач (3940);

Второе место по количеству отборов во второй и финальной трети (404).

Учитывая, что «красные» заинтересовались трансфером Эндо после ухода Фабиньо, любопытно сравнить их статистику. Японский полузащитник по большинству пунктов опережает бразильца, если оценить их средние показатели за 90 минут в сезоне 2022/23.

Как думаете, сможет ли Эндо помочь «Ливерпулю» уверенно ворваться в топ таблицы?