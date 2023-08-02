Легенда «Ливерпуля» Иан Раш рассказал, что Диего Марадона хотел видеть его в «Наполи» в 1980-х годах.

Раш - один из величайших игроков «красных» и самый результативный игрок в истории клуба, забивший 336 голов в 660 матчах. Сезон 1983/84 был одним самых успешных для футболиста.

Раш забил 47 голов в 65 матчах, помог «Ливерпулю» выиграть чемпионат Англии, Кубок Лиги и Кубок европейских чемпионов. Тем летом Марадона неожиданно перешел в «Наполи» из «Барселоны».

По словам Раша, легендарный аргентинец хотел играть с ним в «Наполи». Но «Ливерпуль» ответил отказом.

«Марадона был невероятным, я считал его потрясающим. В 1984 году он отправился в Неаполь. «Наполи» пытался подписать меня из «Ливерпуля». Марадона хотел, чтобы я играл с ним. Я был бы рад играть с Марадоной, но «Ливерпуль» сказал «нет», - вспоминает Ян Раш в интервью изданию Prothomalo.

«Затем «Наполи» выиграл чемпионат Италии. Марадона фактически привел «Наполи» к победе в одиночку, а потом и сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. Мне посчастливилось много раз с ним общаться. Он выиграл чемпионат Италии с «Наполи», выиграл чемпионат мира с Аргентиной — мало кому удалось это сделать».