«После окончания сезона у меня была возможность поговорить с Клоппом, и он рассказал мне о клубе, городе и о том, чего он хочет», – вспоминает Алексис Мак Аллистер о днях, предшествовавших его переходу в «Ливерпуль».

«Главное, что с самого первого момента они общались с моей семьей и со мной. Они хотели, чтобы я был здесь.

Когда я смог поговорить с Клоппом, все стало еще понятнее. Мелкие детали заставили меня выбрать «Ливерпуль». Я чувствую, что это правильный шаг в моей карьере.

Мы все знаем, что Клопп любит играть на контратаках, но в последние годы в его манере игры произошли изменения. Он объяснил мне, что ему нужны игроки, которые будут играть между линиями и с менталитетом победителя.

У меня всегда был такой менталитет, но еще больше после чемпионата мира. Я хочу выигрывать титулы – это цель, которую мы с клубом ставим перед собой. «Ливерпуль» – один из самых больших клубов в Европе и мире. Его история делает его таким.

Болельщики демонстрируют это в каждом матче тем, как они приходят на трибуны. Но помимо истории, есть еще и команда с отличными игроками и прекрасным тренером. С первого момента они показали мне, что очень хотят, чтобы я был здесь».

Мак Аллистер пока остается единственным подписанием «Ливерпуля» этим летом. Красные сделали все возможное, чтобы действовать быстро и приобрести аргентинца за около 35 миллионов фунтов стерлингов.