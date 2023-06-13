LFC 2020
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«Я говорил с Юргеном». Мак Аллистер рассказал об обещаниях Клоппа, которые побудили перейти в «Ливерпуль»

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Футбол Футбол

Сильно повлиял на решение.

В разговоре с Liverpool Echo Алексис Мак Аллистер рассказал о том, какую роль сыграл Юрген Клопп в убеждении перейти из «Ливерпуля» в «Брайтон».

«Я разговаривал с Клоппом, и это был один из самых важных факторов в моем решении в тот ранний период. Мы поговорили о футболе, о том, каким он его видит, в каком качестве он хочет видеть меня, и он выразил желание продолжать выигрывать титулы. Это было самым важным.

Да, у меня были и другие варианты. Я уважаю все клубы, но я думаю, что «Ливерпуль» был правильным выбором».

В июле Мак Аллистер приступит к предсезонной подготовке с «Ливерпулем» и будет полностью готов к адаптации к игровому стилю Клоппа, а также к участию в товарищеских матчах.

В сезоне-2022/2023 он провел очень плодотворную кампанию, выиграв с Аргентиной чемпионат мира, а также показав впечатляющую игру в «Брайтоне».

3 комментария

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Александр Лукашенко
Ждём с нетерпением его игры. Удачи!
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Gio Vasadze
я бы хотел увидеть Клоппа в Реале. у него никогда не было состава, когда на каждой позиции супер топ.
Да он поднимает уровень игроков, которые при нем смотрятся намного круче, чем есть на самом деле (такая же тема у Гвардиолы), но хочется чтобы он поработал уже с готовыми игроками
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versalio
Ответ Gio Vasadze
я бы хотел увидеть Клоппа в Реале. у него никогда не было состава, когда на каждой позиции супер топ. Да он поднимает уровень игроков, которые при нем смотрятся намного круче, чем есть на самом деле (такая же тема у Гвардиолы), но хочется чтобы он поработал уже с готовыми игроками
Да он всех разнесет с топ составом) Ему наверное в кайф поднимать уровень футболистов, гораздо больше чем выигрывать трофеи)
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