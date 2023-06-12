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«Ливерпуль» впечатлен 18-летним Люком Чемберсом — он может быть полезен в следующем сезоне

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Люк Чемберс 2004
Футбол Футбол

В «Ливерпуле» впечатлены прогрессом защитника академии Люка Чемберса, который сейчас находится в аренде в шотландском клубе «Килмарнок», сообщает Liverpool Echo.

18-летний футболист отыграл 14 матчей в шотландском Чемпионшипе, сделал одну результативную передачу.

Люк Чемберс привлек «Ливерпуль» своей многофункциональностью. В Шотландии его задействовали на пяти позициях: он был левым защитником (его естественная позиция), центральным защитником, левым крайним защитником, опорным полузащитником и даже атакующим полузащитником.

Такая многофункциональность может быть очень полезна «красным» в будущем сезоне, если в клубе решат дать парню шанс. Учитывая преследующие футболистов команды травмы, такой универсальный игрок станет спасением.

Люк еще не дебютировал за «Ливерпуль» в официальном матче, но играл в составе первой команды прошлым летом в товарищеской встрече во время тура по Азии.

В январе прошлого года ассистент главного тренера Пеп Линдерс назвал Чемберса одним из игроков, которые «выделялись» в академии, наряду с Бобби Кларком и Стефаном Байсетичем.

2 комментария

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Андрей Самцов
А куда ж Ливерпуль то денется, в условиях лимита на англичан? Ясен перец придется выпускать когда у тебя дефицит англичан в составе.
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alim_liver_kz
Я конечно рад молодым талантом. Ведь точно так же и Трент пробился в основу. Но когда проверенный и прочный Филипс не мог пробиться в состав, глупо держать 18 летнего амбициозного игрока
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