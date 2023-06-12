В «Ливерпуле» впечатлены прогрессом защитника академии Люка Чемберса, который сейчас находится в аренде в шотландском клубе «Килмарнок», сообщает Liverpool Echo.

18-летний футболист отыграл 14 матчей в шотландском Чемпионшипе, сделал одну результативную передачу.

Люк Чемберс привлек «Ливерпуль» своей многофункциональностью. В Шотландии его задействовали на пяти позициях: он был левым защитником (его естественная позиция), центральным защитником, левым крайним защитником, опорным полузащитником и даже атакующим полузащитником.

Такая многофункциональность может быть очень полезна «красным» в будущем сезоне, если в клубе решат дать парню шанс. Учитывая преследующие футболистов команды травмы, такой универсальный игрок станет спасением.

Люк еще не дебютировал за «Ливерпуль» в официальном матче, но играл в составе первой команды прошлым летом в товарищеской встрече во время тура по Азии.

В январе прошлого года ассистент главного тренера Пеп Линдерс назвал Чемберса одним из игроков, которые «выделялись» в академии, наряду с Бобби Кларком и Стефаном Байсетичем.