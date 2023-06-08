Алексис Мак Аллистер приехал в «Ливерпуль». Клуб официально подтвердил переход Алексиса только сегодня утром, «Брайтон» получил 35 миллионов фунтов стерлингов за, возможно, главную звезду состава.

Аргентинец провел насыщенный сезон, но на первом интервью клубному ТВ заявил, что уже готов к следующему:

«Это потрясающее чувство. Это сбывшаяся мечта, это потрясающе – быть здесь, и я не могу дождаться начала всей работы.

Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все уже оформили. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде.

Это был фантастический год: Кубок мира и то, чего мы добились с «Брайтоном» – но теперь пришло время подумать «Ливерпуле» и постараться становиться лучшим игроком и лучшим человеком с каждым днем».