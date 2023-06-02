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«Я думаю, что все знают». Кузен Мак Аллистера высказался о будущем своего двоюродного брата

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Развеял сомнения фанатов.

Уже давно СМИ сообщают, что переход Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль» — решенное дело. Аргентинец попрощался с фанатами «Брайтона», а Де Дзерби рассказал, что полузащитник покинет клуб в конце сезона, однако никаких официальных заявлений до сих пор не было. Многие фанаты начали выражать сомнения, что эта сделка произойдет, но родственник игрока поспешил их успокоить.

По словам двоюродного брата Мак Аллистера, который в настоящее время играет в малазийском клубе «Перак», беспокоиться не о чем.

«Я не могу сказать, где он собирается играть, но я думаю, что все знают, что он близок к «Ливерпулю», — сказал Лусиано Гуайкочеа в интервью Stadium Astra.

«Это большая команда, но, куда бы он ни пошел, я надеюсь, что он будет хорошо играть».

Когда интервьюер напрямую спросил Лусиано, перейдет ли его брат в «Ливерпуль», он с улыбкой развел руками.

Предполагается, что отец Алексиса, представляющий интересы своего сына, уже находится в Англии, и стороны вносят последние правки в соглашение.

Ждем!

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