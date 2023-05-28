Пора?

Джеймс Милнер заявил, что Юрген Клопп хотел оставить его в «Ливерпуле», но клуб решил не делать этого.

«Все хорошо, потому что тренер хотел удержать меня. Это самое важное для любого игрока.

Очевидно, что клуб решил по-другому. Мне показалось, что это хорошее время для ухода, поэтому я доволен тем, как все это произошло.

Когда узнал? Наверное, около трех недель назад мне сообщили об этом.

Поскольку я ничего не знал раньше, то подсознательно сам готовился к уходу.

Я буду продолжать играть в футбол», - заявил Джеймс Милнер.