LFC 2020
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Мак Аллистер прослезился, отыграв последний домашний матч в составе «Брайтона»: похоже, так он прощался с болельщиками перед трансфером в «Ливерпуль» 🔴🔴🔴

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
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Летом отправится на «Энфилд».

Alexis Mac Allister was holding back tears at full-time, fans think he was saying goodbye

Видимо, это уже неизбежно - Алексис Мак Аллистер покинет «Брайтон» по окончании сезона. В среду вечером «Брайтон» принимал «Сити», а после финального свистка Мак Алистер едва сдерживал слезы.

Журналист TyC Sports Гастон Эдул уже сообщил, что полузащитник летом перейдет в «Ливерпуль». Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что условия контракта почти согласованы, но сделка еще не закрыта, осталось уладить некоторые детали.

Аргентинец будет выкуплен за заранее оговоренную сумму, поэтому проблем в переговорах с «Брайтоном» нет. Алексис станет одним из самых дорогих футболистов в истории «Ливерпуля» - его нынешняя команда получит около 70 млн фунтов.

В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 игры в АПЛ.

10 комментариев

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Алекс 80
Ответ RSnoff
Да, не факт. Может и к ним)
А может вообще к этим)
+9
0
+9
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RSnoff
Ответ fafnerboy
Ну не факт, что он к нам перейдёт
Да, не факт. Может и к ним)
+6
0
+6
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MonkeyD.
Ответ Алекс 80
А может вообще к этим)
А может быть к тем?
+2
0
+2
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Алекс 80
Ответ MonkeyD.
А может быть к тем?
Ну если к ним не перейдёт, то по-любому к тем)
+2
0
+2
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Денис Исаков
Ответ RSnoff
Да, не факт. Может и к ним)
"Этот праздник не для всех: ни для этих, ни для тех" 😁
+2
0
+2
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ta-tosha
это факт уже месяц как. Брайтон не разрешил бы Клоппу общаться с Макалистером просто так, и не один раз. Дороговато, но если заиграет и будет норм
+1
0
+1
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fafnerboy
Ну не факт, что он к нам перейдёт
0
0
0
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Jii Gee
Они в Брайтоне, а я в Ливерпуле... Они в Брайтоне, а я в Ливерпуле!
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Александр Опёнышев
Классный игрок, я его тож сразу в Ливерпуле почему-то видел, вот хрен знает почему)
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Alex Sarus
Ответ ta-tosha
это факт уже месяц как. Брайтон не разрешил бы Клоппу общаться с Макалистером просто так, и не один раз. Дороговато, но если заиграет и будет норм
Позиция кризисная в команде, с учетом того как нестабильно отыграл Фабиньо этот сезон.
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