10 комментариев

Летом отправится на «Энфилд».

Видимо, это уже неизбежно - Алексис Мак Аллистер покинет «Брайтон» по окончании сезона. В среду вечером «Брайтон» принимал «Сити», а после финального свистка Мак Алистер едва сдерживал слезы.

Журналист TyC Sports Гастон Эдул уже сообщил, что полузащитник летом перейдет в «Ливерпуль». Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что условия контракта почти согласованы, но сделка еще не закрыта, осталось уладить некоторые детали.

Аргентинец будет выкуплен за заранее оговоренную сумму, поэтому проблем в переговорах с «Брайтоном» нет. Алексис станет одним из самых дорогих футболистов в истории «Ливерпуля» - его нынешняя команда получит около 70 млн фунтов.

В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 игры в АПЛ.