9 комментариев

А после долго аплодировал домашней трибуне.

Еще одна звезда «Ливерпуля» может покинуть клуб этим летом, судя по кадрам, снятым после последнего матча команды на «Энфилде».

Субботний день на домашнем стадионе мерсисайдцев выдался очень эмоциональным: сначала они вырвали ничью у «Астон Виллы» на последних минутах матча, а после окончания встречи состоялось прощание с четырьмя игроками команды Клоппа.

Все футболисты «Ливерпуля» выстроились в коридор, а Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, которые покинут клуб летом, прошли по нему под бурные овации болельщиков и своих товарищей.

Пару недель назад «красные» объявили, что этот квартет продолжит свою карьеру в другом месте, так что от них ожидали эмоциональной реакции, но на поле был еще один игрок, которого захлестнули чувства после финального свистка.

Константинос Цимикас расплакался, как только закончился матч, и он несколько минут бродил по полю, утирая слезы футболкой, пока остальные футболисты весело общались друг с другом.

Успокоившись, он подошел к домашней трибуне вместе с Джеймсом Милнером и Роберто Фирмино, и долго хлопал фанатам мерсисайдцев.

Его поведение, естественно, привело к предположениям, что он, возможно, сыграл свою последнюю игру на «Энфилде».

Конечно, эмоции Цимикаса могут быть вызваны прощанием с товарищами по команде, но, пожалуй, это несколько чрезмерная реакция, учитывая, что они еще могут сыграть вместе, хоть и не на своем стадоне.

Греческий защитник провел 27 матчей во всех турнирах в этом сезоне и отдал 6 результативных передач, но он все еще уступает Энди Робертсону в иерархии.

Неужели и он тоже?