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Еще один игрок покинет «Ливерпуль»? В сети завирусилось видео, как футболист плачет после последнего матча на «Энфилде» 😢💔

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Константинос Цимикас Константинос Цимикас
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А после долго аплодировал домашней трибуне.

Еще одна звезда «Ливерпуля» может покинуть клуб этим летом, судя по кадрам, снятым после последнего матча команды на «Энфилде».

Субботний день на домашнем стадионе мерсисайдцев выдался очень эмоциональным: сначала они вырвали ничью у «Астон Виллы» на последних минутах матча, а после окончания встречи состоялось прощание с четырьмя игроками команды Клоппа.

Все футболисты «Ливерпуля» выстроились в коридор, а Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, которые покинут клуб летом, прошли по нему под бурные овации болельщиков и своих товарищей.

Пару недель назад «красные» объявили, что этот квартет продолжит свою карьеру в другом месте, так что от них ожидали эмоциональной реакции, но на поле был еще один игрок, которого захлестнули чувства после финального свистка.

Константинос Цимикас расплакался, как только закончился матч, и он несколько минут бродил по полю, утирая слезы футболкой, пока остальные футболисты весело общались друг с другом.

Успокоившись, он подошел к домашней трибуне вместе с Джеймсом Милнером и Роберто Фирмино, и долго хлопал фанатам мерсисайдцев.

Его поведение, естественно, привело к предположениям, что он, возможно, сыграл свою последнюю игру на «Энфилде».

Конечно, эмоции Цимикаса могут быть вызваны прощанием с товарищами по команде, но, пожалуй, это несколько чрезмерная реакция, учитывая, что они еще могут сыграть вместе, хоть и не на своем стадоне.

Греческий защитник провел 27 матчей во всех турнирах в этом сезоне и отдал 6 результативных передач, но он все еще уступает Энди Робертсону в иерархии.

 

Неужели и он тоже?

9 комментариев

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Отвёртка
Цимикасу не повезло играть в одно время с лучшим левым защитником мира в одной команде.
Держать такого футболиста на лавке - это преступление.
+26
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Великолепный Пеп
Если уйдет будет большая потеря. Робби травмируется и клуб опять попадет в ситуацию когда нет сменщика и Клопп будет изобретать велосипед
+11
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+11
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Санжар Уразбаев
Играя меньше Робертсона он отдал 6 голевых просто топчик 🔝
+10
0
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Тимур Жалолдинов
Он знал куда шел и с кем будет бороться! Наврядли он покинет клуб. Ведь Милли уже не будет, что бы заменять Роббо
+5
0
+5
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Damir Ganeev
Цимикас не хуже
+2
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Dr. Dre_123
Возможно он тоже покинет Энфилд, очень грустный сезон от начала до конца ((
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Sanjar Akhmedoff
Ответ Александр Опёнышев
Смешно пошутил
Что здесь смешного? Что он не прав?
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