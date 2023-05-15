LFC 2020
Блог

«Приходиться мириться с ситуациями, заставляющие чувствовать себя ущемленным». Цимикасу тяжело в «Ливерпуле»

Константинос Цимикас Константинос Цимикас
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Костас Цимикас, проводящий третий сезон в «Ливерпуле», рассказал о трудностях, связанных с недостатком игрового времени.

«Это очень сложно для меня. Потому что много раз я приходил сюда счастливым, полным сил, готовым отдать все. Я выхожу на поле, отдаю все силы, а в итоге не играю, и это нелегко.

Tsimikas: Robertson competition too much for every left-back in the world

Я понимаю, нас 22 игрока, мы не можем играть все. Это очень сложно, и люди не могут этого понять, потому что видят только, сколько денег получает футболист, какую жизнь он ведет и все такое.

Для меня это самое сложное, временами приходится мириться с некоторыми ситуациями, которые заставляют тебя чувствовать себя очень ущемленным.

Ты спрашиваешь себя: «Что мне нужно делать больше? Что мне нужно улучшить? Разве я не хорош?» И вот так начинаются все проблемы».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OrenSky
Если бы Андрей так не стрельнул и не стал топом, то Константин получая больше игровой практики, мог бы стать одним из лучших в мире…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий