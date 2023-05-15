Костас Цимикас, проводящий третий сезон в «Ливерпуле», рассказал о трудностях, связанных с недостатком игрового времени.

«Это очень сложно для меня. Потому что много раз я приходил сюда счастливым, полным сил, готовым отдать все. Я выхожу на поле, отдаю все силы, а в итоге не играю, и это нелегко.

Я понимаю, нас 22 игрока, мы не можем играть все. Это очень сложно, и люди не могут этого понять, потому что видят только, сколько денег получает футболист, какую жизнь он ведет и все такое.

Для меня это самое сложное, временами приходится мириться с некоторыми ситуациями, которые заставляют тебя чувствовать себя очень ущемленным.

Ты спрашиваешь себя: «Что мне нужно делать больше? Что мне нужно улучшить? Разве я не хорош?» И вот так начинаются все проблемы».