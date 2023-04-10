«Мы должны бороться в каждой игре», — сказал Костас Цимикас в чате с Liverpoolfc.com.

«Матч за матчем мы должны побеждать. Если мы хотим чего-то добиться, мы должны выиграть все предстоящие игры, все девять».

«Все парни хотят играть в Европе в следующем сезоне, поэтому нам нужно сохранить тот же настрой, который был во втором тайме против «Арсенала».

«Нужно бороться с первых секунд первого тайма и до финального свистка», — сказал левый защитник.

«Ливерпулю» осталось сыграть девять матчей до конца сезона. «Красным» нужно одержать как можно больше побед, чтобы иметь шанс сыграть в Европе в следующем сезоне.