LFC 2020
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📸«Ливерпуль» лишили пенальти? Мо Салаха повалили в штрафной, но арбитр не отреагировал

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Пол Тирни
Футбол Футбол

Египтянин был вне себя от злости.

В добавленное ко второму тайму время случился эпизод, который вызвал ожесточенные споры. Рэмсдейл спас ворота «Арсенала» после ближнего выстрела Конате, мяч оказался у Мохамеда Салаха.

Навязать ему борьбу бросился защитник Габриэл Магальяэс, который пытался остановить форварда не без помощи рук. Сперва он прихватывал египтянина, пытаясь придержать его подальше от ворот, а когда Мо сделал резкое движение, как будто бы дернул его назад.

Какое-то время Салах предпочитал удерживаться на ногах, но затем оказался на газоне.

Судья Пол Тирни посчитал, что борьба велась в рамках правил, чем вывел из себя Мохамеда. После остановки игры Салах в ярости ударил по мячу, за что мог получить желтую карточку.

А вы как думаете, был ли в данном случае пенальти? Пишите мнение в комментариях.

11 комментариев

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Просто Я
Тирни весь матч давал играть в такой манере. Он не свистел в более очевидных ситуациях во время силовой борьбы, особенно когда ее вел Конате, поэтому нет смысла ныть насчет пенальти.
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Nikita Molchanov
Пенальти должен был быть, но! Как на счёт двух жёлтых за грубую игру защитнику Ливерпуля которые не дали, как на счёт 3-4 игр рукой на которые не было реакции судьи? Фолов на Жезусе? Весь матч судья был на скорее на стороне Ливерпуля.
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Шашки - любимая игра
Был 100%
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Lavinka
За такое пенальти не дают . Другое дело когда это происходит когда игрок бежит и его валят .
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Александр Высочкин
Как играл Ливерпуль и без пенальти должны были выносить Арсенал
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Silent Mode
Ответ Джейме Ланнистер
Не жирно было бы получить второй левейшую пенку за матч? И так этот лисый тянул весь матч крыс вроде конате
Левая пенка это когда его повалили на газоне?
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Джейме Ланнистер
Не жирно было бы получить второй левейшую пенку за матч? И так этот лисый тянул весь матч крыс вроде конате
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-7
-6
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
Не вижу криков олдовых о том, что кого-то тянут
Вчера Сити не дали пенальти за явную игру рукой от Уорд Проуза. Судьи АПЛ профнепригодные клоуны, это общеизвестный факт. Всегда нужно быть объективным, а не только когда против твоей любимой команды ошибаются.
+9
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Арман Мартиросян
100% пенальти. Просто руками завалил игрока внутри штрафной, на повторах это было хорошо видно.
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#SharkTeam
Не вижу криков олдовых о том, что кого-то тянут
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Юрий Балышев
Пенальти очевиднейший ,но не факт ,что забил бы судя по последним событиям.
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