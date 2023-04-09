11 комментариев

Египтянин был вне себя от злости.

В добавленное ко второму тайму время случился эпизод, который вызвал ожесточенные споры. Рэмсдейл спас ворота «Арсенала» после ближнего выстрела Конате, мяч оказался у Мохамеда Салаха.

Навязать ему борьбу бросился защитник Габриэл Магальяэс, который пытался остановить форварда не без помощи рук. Сперва он прихватывал египтянина, пытаясь придержать его подальше от ворот, а когда Мо сделал резкое движение, как будто бы дернул его назад.

Какое-то время Салах предпочитал удерживаться на ногах, но затем оказался на газоне.

Судья Пол Тирни посчитал, что борьба велась в рамках правил, чем вывел из себя Мохамеда. После остановки игры Салах в ярости ударил по мячу, за что мог получить желтую карточку.

А вы как думаете, был ли в данном случае пенальти? Пишите мнение в комментариях.