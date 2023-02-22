Пока на «Энфилде» «Ливерпуль» проигрывал «Реалу» в первом матче плей-офф ЛЧ, на трибунах болельщики «красных» устроили протест.

Сперва фанаты освистали гимн Лиги чемпионов, а затем развернули транспаранты. Таким образом поклонники команды Клоппа выразили недовольство проведением прошлогоднего финала ЛЧ. Тогда многие болельщики «Ливерпуля» не смогли попасть на «Стад де Франс» из-за большого скопления людей на подходе к арене. Полиция Парижа весьма грубо разогнала болельщиков, которые пытались попасть на стадион. Многие фанаты пострадали физически и морально.

Спортивные чиновники Франции обвинили в случившемся самих фанатов «Ливерпуля». Поэтому первый баннер болельщиков «красных» был посвящен министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену и министру спорта Пятой республики Амели Удеа-Кастера. Чиновники символично изображены с длинными носами, надпись на транспаранте menteurs с французского на русский переводится просто – «лжецы».

Через три дня после финала в Париже УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии. В ходе расследования выяснилось, что главную ответственность за случившееся несет именно УЕФА. Второй баннер на «Энфилде» поклонники «Ливерпуля» посвятили Союзу европейских футбольных ассоциаций.

На баннере изображены президент организации Александр Чеферин и исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен. Между мужчинами расположен измененный логотип организации: «Лжецы УЕФА». И еще одна крупная надпись: «В отставку!»

Болельщики «Ливерпуля» имеют право злиться. Интересно, какой перформанс они подготовят на ответную встречу команд?