У «Ливерпуля» в лазарете лежат игроки на 216 млн евро – известны сроки возвращения каждого

В этом сезоне травмы нанесли «Ливерпулю» очередной жестокий удар, и некоторые важные игроки восстанавливаются уже несколько месяцев.

Роберто Фирмино

Бразилец получил мышечную травму на тренировке перед чемпионатом мира. Все оказалось серьезнее, чем прогнозировалось в начале. Неудачная тренировка в декабре подвинула дату его возвращения еще не два месяца. Клуб сообщает, что бразильца можно ждать в феврале.

Вирджил ван Дейк

Защитник получил травму подколенного сухожилия в игре против «Брентфорда» в начале января, и уже на следующий день стало ясно, что Клопп снова остался без главного игрока в защите.

В Ливерпуле ждут его возвращения к первой встрече с «Мадридом» (21 февраля), однако по некоторым данным, Вирджил может вернуться уже 13 февраля на матч с «Эвертоном».

Диогу Джота

Португальский форвард получил травму голени в игре против «Манчестер Сити» и был исключен из заявки сборной Португалии на ЧМ. «Моя мечта разбилась», – написал тогда Диогу.

Сейчас Жота показывает положительную динамику. Вероятно, португалец вернется к первой игре с «Реалом».

«Он выглядит действительно хорошо, он уже на поле, и многое делает», – недавно рассказывал Клопп.

Артур

Бразилец получил травму бедра на тренировке, из-за которой выбыл из строя на три месяца. Ему даже пришлось перенести операцию – но он довольно хорошо восстанавливается. По словам Фабрицио Романо, Артур, скорее всего, вернется в начале февраля.

Луис Диас

Колумбиец постепенно восстанавливается после травмы колена, полученной им в игре против «Арсенала» в октябре. Дата возвращения Диаса назначена на конец марта.