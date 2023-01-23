У «Ливерпуля» в лазарете лежат игроки на 216 млн евро – известны сроки возвращения каждого
В этом сезоне травмы нанесли «Ливерпулю» очередной жестокий удар, и некоторые важные игроки восстанавливаются уже несколько месяцев.
Роберто Фирмино
Бразилец получил мышечную травму на тренировке перед чемпионатом мира. Все оказалось серьезнее, чем прогнозировалось в начале. Неудачная тренировка в декабре подвинула дату его возвращения еще не два месяца. Клуб сообщает, что бразильца можно ждать в феврале.
Вирджил ван Дейк
Защитник получил травму подколенного сухожилия в игре против «Брентфорда» в начале января, и уже на следующий день стало ясно, что Клопп снова остался без главного игрока в защите.
В Ливерпуле ждут его возвращения к первой встрече с «Мадридом» (21 февраля), однако по некоторым данным, Вирджил может вернуться уже 13 февраля на матч с «Эвертоном».
Диогу Джота
Португальский форвард получил травму голени в игре против «Манчестер Сити» и был исключен из заявки сборной Португалии на ЧМ. «Моя мечта разбилась», – написал тогда Диогу.
Сейчас Жота показывает положительную динамику. Вероятно, португалец вернется к первой игре с «Реалом».
«Он выглядит действительно хорошо, он уже на поле, и многое делает», – недавно рассказывал Клопп.
Артур
Бразилец получил травму бедра на тренировке, из-за которой выбыл из строя на три месяца. Ему даже пришлось перенести операцию – но он довольно хорошо восстанавливается. По словам Фабрицио Романо, Артур, скорее всего, вернется в начале февраля.
Луис Диас
Колумбиец постепенно восстанавливается после травмы колена, полученной им в игре против «Арсенала» в октябре. Дата возвращения Диаса назначена на конец марта.
То рвение граничащее с остервенением (в хорошем смысле), которое он показывает, нам его очень не хватает.