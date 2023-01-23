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У «Ливерпуля» в лазарете лежат игроки на 216 млн евро – известны сроки возвращения каждого

Ливерпуль Ливерпуль
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Диогу Жота Диогу Жота
Луис Диас Луис Диас
Артур Артур
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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В этом сезоне травмы нанесли «Ливерпулю» очередной жестокий удар, и некоторые важные игроки восстанавливаются уже несколько месяцев.

Роберто Фирмино

Бразилец получил мышечную травму на тренировке перед чемпионатом мира. Все оказалось серьезнее, чем прогнозировалось в начале. Неудачная тренировка в декабре подвинула дату его возвращения еще не два месяца. Клуб сообщает, что бразильца можно ждать в феврале.

Вирджил ван Дейк

Защитник получил травму подколенного сухожилия в игре против «Брентфорда» в начале января, и уже на следующий день стало ясно, что Клопп снова остался без главного игрока в защите.

В Ливерпуле ждут его возвращения к первой встрече с «Мадридом» (21 февраля), однако по некоторым данным, Вирджил может вернуться уже 13 февраля на матч с «Эвертоном».

Диогу Джота

Португальский форвард получил травму голени в игре против «Манчестер Сити» и был исключен из заявки сборной Португалии на ЧМ. «Моя мечта разбилась», – написал тогда Диогу.

Сейчас Жота показывает положительную динамику. Вероятно, португалец вернется к первой игре с «Реалом».

«Он выглядит действительно хорошо, он уже на поле, и многое делает», – недавно рассказывал Клопп.

Артур

Бразилец получил травму бедра на тренировке, из-за которой выбыл из строя на три месяца. Ему даже пришлось перенести операцию – но он довольно хорошо восстанавливается. По словам Фабрицио Романо, Артур, скорее всего, вернется в начале февраля.

Луис Диас

Колумбиец постепенно восстанавливается после травмы колена, полученной им в игре против «Арсенала» в октябре. Дата возвращения Диаса назначена на конец марта.

3 комментария

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Michael Rikmas
Жаль, что без Диаса.
То рвение граничащее с остервенением (в хорошем смысле), которое он показывает, нам его очень не хватает.
+6
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Clockwork_Scouser
ВВД не главный в защите, он главный в команде... таких игроков не хватает Ливерпулю
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alim_liver_kz
Играем против Реала без Диаса? Плохо, очень плохо. Надежды на хороший исход все меньше
+8
0
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