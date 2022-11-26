Цимикас на коне, Карвалью тусуется с игроком «МЮ»: как футболисты «Ливерпуля» воспользовались перерывом на ЧМ?
Игроки «Ливерпуля», которые не отправились со своими сборными на чемпионат мира, получили возможность немного отдохнуть.
Давайте посмотрим, как «красные» воспользовались отпуском в середине сезона.
Мо Салах наслаждается заслуженным отдыхом :
Цимикас занимается верховой ездой на Мальдивах:
Эллиотт пробует себя в водных видах спорта:
Робертсон, лежа на пляже, читает автобиографию Хендерсона:
Карвалью веселится с нападающим «Манчестер Юнайтед» – Элангой:
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