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Цимикас на коне, Карвалью тусуется с игроком «МЮ»: как футболисты «Ливерпуля» воспользовались перерывом на ЧМ?

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Игроки «Ливерпуля», которые не отправились со своими сборными на чемпионат мира, получили возможность немного отдохнуть.

Давайте посмотрим, как «красные» воспользовались отпуском в середине сезона.

Мо Салах наслаждается заслуженным отдыхом :

Цимикас занимается верховой ездой на Мальдивах:

Эллиотт пробует себя в водных видах спорта:

Робертсон, лежа на пляже, читает автобиографию Хендерсона:

Карвалью веселится с нападающим «Манчестер Юнайтед» – Элангой:

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