Цимикас на коне, Карвалью тусуется с игроком «МЮ»: как футболисты «Ливерпуля» воспользовались перерывом на ЧМ?

Игроки «Ливерпуля», которые не отправились со своими сборными на чемпионат мира, получили возможность немного отдохнуть.

Давайте посмотрим, как «красные» воспользовались отпуском в середине сезона.

Мо Салах наслаждается заслуженным отдыхом :

Цимикас занимается верховой ездой на Мальдивах:

Эллиотт пробует себя в водных видах спорта:

Робертсон, лежа на пляже, читает автобиографию Хендерсона:

Карвалью веселится с нападающим «Манчестер Юнайтед» – Элангой: