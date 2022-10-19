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У Цимикаса уже 5 ассистов в этом сезоне. Он второй по голевым передачам среди всех игроков АПЛ

Константинос Цимикас Константинос Цимикас
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Костас Цимикас сделал очередной голевой пас в этом сезоне.

На 22-й минуте матча АПЛ с "Вест Хэмом" Цимикас сделал ассист на Дарвина Нуньеса, который открыл счет. 

В этом сезоне грек наконец-то раскрылся в "Ливерпуле" - это уже пятая его голевая в этом сезоне АПЛ.

Среди всех игроков Премьер-лиги в этом сезоне только Кевин Де Брюйне (11 ассистов) сделал больше результативных передач во всех соревнованиях, чем Константинос.

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