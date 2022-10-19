У Цимикаса уже 5 ассистов в этом сезоне. Он второй по голевым передачам среди всех игроков АПЛ
Костас Цимикас сделал очередной голевой пас в этом сезоне.
На 22-й минуте матча АПЛ с "Вест Хэмом" Цимикас сделал ассист на Дарвина Нуньеса, который открыл счет.
В этом сезоне грек наконец-то раскрылся в "Ливерпуле" - это уже пятая его голевая в этом сезоне АПЛ.
Среди всех игроков Премьер-лиги в этом сезоне только Кевин Де Брюйне (11 ассистов) сделал больше результативных передач во всех соревнованиях, чем Константинос.
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