У Цимикаса уже 5 ассистов в этом сезоне. Он второй по голевым передачам среди всех игроков АПЛ

Костас Цимикас сделал очередной голевой пас в этом сезоне.

На 22-й минуте матча АПЛ с "Вест Хэмом" Цимикас сделал ассист на Дарвина Нуньеса, который открыл счет.

В этом сезоне грек наконец-то раскрылся в "Ливерпуле" - это уже пятая его голевая в этом сезоне АПЛ.

Среди всех игроков Премьер-лиги в этом сезоне только Кевин Де Брюйне (11 ассистов) сделал больше результативных передач во всех соревнованиях, чем Константинос.