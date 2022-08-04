5 главных качков АПЛ: Роналду только второй, «старичок» Милнер все еще в деле

Игра в АПЛ требует от игроков поддержания оптимального уровня физической подготовки.

Когда дело доходит до футболистов самого высокого уровня, многие относятся к своему телу как к храму. Они соблюдают строгие диеты и часами тренируются в тренажерном зале, чтобы набрать форму, которая поможет им проявить себя наилучшим образом.

Футболисты являются одними из самых подготовленных спортсменов на планете. Большинство имеют идеальное телосложение, но даже в этом случае есть немало игроков, которые выделяются своей рельефной мускулатурой.

#5 Джеймс Милнер («Ливерпуль»)

Джеймс Милнер сам по себе является легендой Премьер-лиги. В последние годы 36-летний игрок добился огромных успехов в «Ливерпуле», и его долголетие не должно удивлять.

У Милнера худощавое телосложение, и видно, что он много часов проводит в тренажерном зале. У него очень малый процент жира, а с мышцами как раз проблем нет. Возможно поэтому, несмотря на то что ему далеко за 30, он продолжает оставаться одним из самых выносливых игроков Премьер-лиги.

#4 Дарвин Нуньес ("Ливерпуль")

Уругваец довольно высок (187 см), но при этом обладает невероятным телосложением. Нуньес выглядит так, как будто он может сразиться с самыми сильными защитниками в лиге и, возможно, даже заставить их отступить.

В конце июля он опубликовал несколько фотографий, на которых он выглядит совершенно изможденным. Нуньес явно очень серьезно относится к своей диете и фитнесу.

Поклонники также увидели его жилистое тело, когда он снял футболку, чтобы отпраздновать свой первый официальный гол за «Ливерпуль», когда они обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3: 1 в финале Community Shield.

#3 Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сейчас является одним из лучших форвардов в мире. Игрок сборной Египта — настоящий кошмар для защитников благодаря превосходному контролю мяча, ловкости и высочайшему темпу. За последние пять сезонов он забил 157 голов и отдал 64 результативные передачи в 255 матчах за «Ливерпуль».

Необычайной стабильности Салаха способствует его невероятное телосложение. Он один из самых накачанных футболистов на планете и у него очень мало жира в теле. 30-летний форвард недавно опубликовал несколько фотографий с летнего отдыха, на которых он демонстрирует свой мускулистый торс.

#2 Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")

Криштиану Роналду — абсолютный эталон идеального тела человека. Он до сих пор выступает на высшем уровне, несмотря на то что ему 37 лет. Легендарный португальский нападающий считается одним из величайших футболистов всех времен.

Многие из его достижений и достижений были связаны с упорным трудом и самоотверженностью, которые он продемонстрировал в своей карьере. Он следит за своим телом как за сложной машиной и всегда придерживается строгой диеты и режима в спортзале.

#1 Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

Адама Траоре выглядит среди своих других игроков Премьер-лиги, как монстр среди мужчин. Испанец, возможно, является сильнейшим (в прямом смысле этого слова) нападающим в лиге, можно регулярно наблюдать, как защитники буквально отскакивают от него.

Его мускулатура впечатляет настолько, насколько это возможно, и он может легко сойти за бодибилдера. Но самое удивительное в этом то, что Траоре не поднимает тяжести. В интервью AS в 2020 году он рассказал, что секрет его невероятного телосложения заключается в генетике.

Траоре рассказывал:

«Моей работой в тренажерном зале руководит личный тренер. Но я не работаю с весами. Моя генетика такая, и это заставляет мои мышцы расти очень быстро. Я делаю другие упражнения. Каждый человек должен адаптировать то, что ему больше подходит. Секрет в том, чтобы знать свое тело и адаптировать тренировки к своему физическому состоянию».