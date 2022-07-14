«Это очень напряженно: Цимикас делится впечатлениями о предсезонной подготовке Клоппа

Константинос Цимикас поделился своими мыслями о предсезонной подготовке «Ливерпуля» к следующему сезону.

«Честно говоря, тренировки очень напряженные. Думаю, это то, что нужно команде прямо сейчас. Мы должны усердно работать, должны установить очень высокую планку, потому что в этом сезоне мы хотим достичь всего, чего не смогли в прошлом. Мы отдадим абсолютно все ради этого. Каждая предсезонка очень тяжелая, даже если у вас так много игр. Она должна быть более трудной. Все ребята здесь на 100% сосредоточены и на 100% готовы отдать на поле все. Это то, ради чего мы тренируемся», – сказал грек в интервью клубному сайту.

Грядущий сезон обещает быть непростым для всех футболистов, а в особенности для тех игроков, которые отправятся в Катар со своими сборными. Так что сейчас напряженные тренировки необходимы.