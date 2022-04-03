«Это оставляет неприятное послевкусие»: Ходжсон сомневается в пенальти «Ливерпуля» против «Уотфорда»

«Мне до сих пор очень трудно смириться с ситуацией, когда буквально никто этого не видит», — сказал BT Sport тренер «Уотфорда» Рой Ходжсон, когда его попросили прокомментировать пенальти, назначенный «Ливерпулю» на последних минутах их победы над «Уотфордом» со счетом 2:0. .

«Рефери этого не видел, Юрген спрашивал, что происходит, я сказал, что не знаю, ни один игрок «Ливерпуля» не жаловался».

«Но игра была остановлена на 88-й минуте, и им дали шанс сделать счет 2:0, и это оставляет довольно неприятное послевкусие».

«Это единственный грустный момент для меня сегодня. VAR сделал много очень хороших вещей с тех пор, как он был введен в английский футбол».

«Самый большой миф, с которым я когда-либо сталкивался в футболе, заключается в том, что решения судей не меняют игру. После этого игроки не разглагольствовали и не бушевали, они были больше всего сбиты с толку, задаваясь вопросом, почему судья сделал это».