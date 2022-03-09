Пол Робинсон предсказывает Луису Диасу большое будущее в «Ливерпуле»

Луис Диас отметился одним голом за «Ливерпуль» после перехода из «Порту» на 49 миллионов фунтов в январе. Единственный гол Диаса на данный момент пришелся на победу со счетом 3: 1 в Премьер-лиге над «Норвич Сити» в прошлом месяце.

С тех пор у 25-летнего футболиста было несколько шансов пополнить свой счет, в том числе против миланского «Интера», но его удар был заблокирован Артуро Видалем.

Несмотря на то, что на его счету пока только один гол за «Ливерпуль», Диас склонен следовать по тому же пути, что и Салах и Садио Мане, с точки зрения результативности.

Бывший голкипер «Тоттенхэма» Пол Робинсон считает, что Диас быстро освоился в «Ливерпуле».

«Луис Диас будет забивать, я в этом не сомневаюсь», — сказал Робинсон Football Insider.

«Он сразу же взялся за дело, и ему не потребовался период адаптации. Он воспользовался первой же возможностью от Клоппа».

«Я был впечатлен Диасом с тех пор, как он приехал в Англию. Скоро он начнет делить голевую ношу с Салахом, Мане и Жотой»