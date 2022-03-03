«Мы играем с единственной целью – получить трофей»: Цимикас прокомментировал матч «красных» с «Норвичем»

Костас Цимикас рассказал о победе над «Норвич Сити» во вчерашнем матче 5-го тура Кубка Англии, а также похвалил лучшего игрока матча Такуми Минамино.

«На мой взгляд, Таки — невероятный игрок. Мы видели, что каждый футболист, независимо от того, когда он будет играть, готов — это 100% уверенность».

«Мы будем играть на победу, мы отдаем все. Неважно, кто играет, это наш менталитет, это наш командный дух. Вы должны отдать все для победы».

«Для меня «Ливерпуль» — лучший клуб в мире. Когда я играю, я выкладываюсь максимально. Всякий раз, когда мне дают шанс, я хочу быть лучшим — я думаю, что это относится ко всем парням».

«Мы можем сказать большое спасибо болельщикам, потому что снова был полный стадион, и мы порадовали их этой победой.

«Хочу поздравить всех ребят. Мы заслужили эту победу, мы очень счастливы и с таким же азартом ждем следующей игры».

«Для этой команды каждое соревнование очень важно. Мы играем с единственной целью – получить трофей».