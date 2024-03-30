Полуфиналы плей-офф КХЛ – главное: расклады, расписание серий, ключевые факты

Первая половина плей-офф КХЛ позади. Впереди – месяц, когда решится, кто станет новым обладателем Кубка Гагарина. Вариантов четыре: «Трактор», «Автомобилист», «Локомотив» или «Металлург». КХЛ впервые в 16-летней истории проводит плей-офф в перекрестном формате. Только первый раунд организовали по классической схеме – соперники сыграли внутри конференций. Во втором раунде победители поделились на две подгруппы. В первой лучшая команда Запада («Динамо» Москва) попала на худшую команду Востока («Трактор»), а вторая команда Востока («Авангард») – на третью команду Запада («Локомотив»). Состав второй подгруппы определился аналогичным образом: лидеру Востока («Металлург») достался аутсайдер Запада («Спартак»), а топ-2 Запада (СКА) встретился с топ-3 Востока («Автомобилист»). Результаты таковы:

Любопытно, что из четвертьфинальных серий почти исчез фактор домашней площадки: впервые с 2011 года три команды с нижним посевом победили в сериях второго раунда.

Какими будут полуфиналы в КХЛ?

По регламенту в третьем раунде команды продолжат играть внутри подгрупп : «Локомотив» сойдется с «Трактором», «Металлург» – с «Автомобилистом». Ярославцы и магнитогорцы начнут дома – благодаря тому, что закончили регулярку выше, чем их соперники.

«Локомотив» – «Трактор»: система Никитина против самой вдохновенной команды весны

«Трактор» первым ворвался в четверку сильнейших: команда Алексея Заварухина справилась с «Динамо» за минимально возможный срок – 4 матча. Последний из них состоялся 22 марта.

По словам нападающего Антона Бурдасова, игроки получили три выходных. Многие, говорит Бурдасов, потратили мини-каникулы на лечение микротравм. И это неудивительно: «Трактор» добрался до полуфинала в первую очередь благодаря самоотверженности. В стартовом раунде с «Салаватом Юлаевым» челябинцы поучаствовали в семи драках, а за серию с «Динамо» заблокировали 124 броска (в среднем 31 за одну игру); у москвичей почти в три раза меньше (43). Гипотеза: желание биться, не жалея живота своего, объясняется братской атмосферой в коллективе – такой же дружной и веселой команды в этом плей-офф нет больше ни у кого. Громкий и экспрессивный послематчевый ритуал (игроки собираются вокруг манекена, срывают с него футболку и бьют фигуру под вопли друг друга) лучше всяких слов описывает отношения в раздевалке. На льду «Трактор» играет просто, зачастую отказываясь от шайбы и инициативы в пользу соперника. Уральцы опираются на надежный тыл: 28-летний канадский вратарь Зак Фукале лидирует в плей-офф по количеству отраженных бросков (35,7 в среднем за матч). Некоторые его сэйвы нашли бы достойное место в музеях хоккейного искусства. Вперед «Трактор» тащат несколько талантливых форвардов:

Максим Шабанов набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах на вылет;

Антон Бурдасов ожил после невзрачной регулярки и отстает на два шага – 4+4;

ролевик Чарльз Робинсон внезапно обнаружил в себе снайперский талант: у него уже 4 шайбы, за всю регулярку было лишь десять.

«Локомотив» этой весной преодолевает психологические комплексы – пока успешно. Сначала ярославцы обыграли свой «криптонит» – ЦСКА. В трех предыдущих сезонах «Локо» вылетал из плей-офф именно после встречи с москвичами. Во втором раунде «Локомотив» превзошел «Авангард» и – что, возможно, еще важнее – выиграл седьмой матч, а это всегда вещь в себе. После многочисленных провальных попыток молодая команда Игоря Никитина все же вышла на новый уровень – теперь разговоры о ментальной неустойчивости коллектива станут тише. «Локомотив» горяч, когда идеально готов функционально – в таком состоянии эту команду не перебить и не перебегать и за малейшие провинности она карает нещадно. Семиматчевая серия с «Авангардом» могла исчерпать силы, но в решающей игре (в отличие от двух предыдущих) ярославцы выглядели достаточно свежими для больших дел.

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Неожиданный герой «Локо» – 22-летний нападающий Максим Березкин. Именно он приговорил «Авангард» – 8 (4+4) очков в серии, в том числе важнейший гол в седьмой игре. Еще один ключевой хоккеист – Артур Каюмов: 10 (2+8) баллов в 12 матчах плей-офф, в том числе победный гол в серии с «Авангардом».

«Металлург» – «Автомобилист»: голодная молодежь Разина против разгоряченных ветеранов

«Автомобилист» впервые в истории вклинился в топ-4 по итогам чемпионата. В первом раунде команда Николая Заварухина снесла с пути «Ак Барс» (4-1), во втором с тем же счетом выкинула из плей-офф СКА Романа Ротенберга.

Екатеринбуржцы прошли так далеко, несмотря на травмы лидеров. Капитан Сергей Широков сыграл только первый матч четвертьфинала, защитник Джесси Блэкер получил повреждение в начале третьего. Тренеры компенсировали потери грамотной тактикой. «Авто» не мерился мускулами с атлетичным СКА – напротив, отдал сопернику весь периметр, а вот перед воротами играл максимально плотно. В нападении «Автомобилист» сделал ставку на контратаки – и она сработала.

Команда выиграла все матчи плей-офф, в которых открывала счет. Но в серии со СКА превзошла себя – в решающем матче отыгралась с «-2» и победила за 20 с небольшим минут. Опытные игроки «Автомобилиста» раскрылись в самый важный и нужный момент, хотя по ходу регулярного чемпионата вызывали шквал критики вместо комплиментов.

лучший бомбардир «Авто» – 32-летний Алексей Макеев, у него 8 (4+4) очков;

29-летний Анатолий Голышев – лучший снайпер с пятью шайбами;

30-летний Алексей Бывальцев – автор трех голов;

29-летний дебютант плей-офф, вратарь Евгений Аликин в плей-офф вышел на первое место в лиге по проценту отраженных бросков (94,5%).

Дорога «Металлурга» в полуфинал лежала через «Амур» (4-2 в серии) и «Спартак» (4-2). Магнитогорцы позднее остальных закончили и первый раунд, и второй, но найти отпечаток усталости на командном теле непросто. Главный тренер Андрей Разин доверился молодым энтузиастам – и они отплатили сполна.

21-летний вратарь Илья Набоков отыграл на ноль три матча серии со «Спартаком»;

19-летний Роман Канцеров выдал блестящий ассист в пятой игре и забил в шестой;

Канцеров вместе с 23-летним Дмитрием Силантьевым делит лидерство в списке лучших бомбардиров «Магнитки» в плей-офф, у обоих по 7 очков;

у 20-летнего Данилы Юрова – дубль в пятом матче;

забил даже 24-летний защитник-домосед Макар Хабаров – за всю регулярку он оформил только три шайбы.

Подключилась и проверенная гвардия. 27-летний Денис Зернов, который с перепадами провел весь сезон, набрал 4 (3+1) очка. Впервые с 17 февраля забил Никита Михайлис – он пришел в «Магнитку» летом, на самый большой в команде контракт (80 млн рублей).

«Металлург» – самая молодая команда из оставшейся четверки; средний возраст – 24,7 года. «Автомобилист» – самая зрелая (27,8). Битвой поколений их встречу не назовешь, но на дополнительный сюжет в противостоянии тянет.

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk ; vk.com/hclokomotiv_official ; vk.com/hcavtomobilist ; vk.com/hcmetallurg